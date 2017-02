artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (dpa) Das lange gerichtliche Hin und Her nach der Attacke eines Flugschülers auf einen Piloten hat ein Ende. Der heute 55-Jährige muss wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und gefährlicher Körperverletzung sechseinhalb Jahre hinter Gitter. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die neuerliche Revision des Flugschülers als unzulässig zurückgewiesen, wie eine Sprecherin des Landgerichts Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilte (Az: BGH 4 StR 618/16). Damit ist die Entscheidung des Frankfurter Gerichts aus dem Juli 2016 rechtskräftig geworden. (AZ: LG FFO 24 Ks 1/16)