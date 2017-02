Polizei befragt Mitarbeiter Le Pens in Parlamentsjob-Affäre

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) In der Affäre um die Bezahlung von EU-Parlamentsmitarbeitern der Rechtspopulistin Marine Le Pen treiben die französischen Behörden ihre Ermittlungen voran. Die Polizei hörte am Mittwoch Le Pens Leibwächter und die Leiterin ihres persönlichen Mitarbeiterstabes in Nanterre bei Paris an, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete. Für die Befragung seien die beiden Mitarbeiter in Gewahrsam genommen worden. Eine offizielle Bestätigung war zunächst nicht zu erhalten. Marine Le Pen sprach bei einem öffentlichen Auftritt von "politischen Intrigen".