Personalprobleme in Bremen vor Nord-Duell in Wolfsburg

(dpa) Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen plagen vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Freitag beim VfL Wolfsburg Personalsorgen. Neben dem gelb-gesperrten Kapitän Clemens Fritz muss Trainer Alexander Nouri im Nord-Duell auch endgültig auf Thomas Delaney verzichten.

«Thomas wird das bis Freitag nicht schaffen», sagte Nouri am Mittwoch über den Dänen, der mit seinem Treffer zum 2:0 am vergangenen Wochenende in Mainz mit dazu beigetragen hatte, dass Nouri noch im Amt ist. Delaney hatte sich im selben Spiel einen Knochenbruch im Gesicht und eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Problematisch ist auch, dass die potenziellen Ersatzleute Florian Grillitsch und Philipp Bargfrede nach überstandenen Verletzungen noch Rückstand haben. Zumindest bei Bargfrede schloss Nouri einen Einsatz beim direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib von Beginn an aus. «Gott sei dank besteht unser Kader aus mehr als elf Spielern», sagte Nouri zur Personalsituation beim Drittletzten der Tabelle.

Im Tor ergibt sich ein erneuter Einsatz von Felix Wiedwald von alleine, da auch Jaroslav Drobny weiterhin ausfällt. «Er ist noch nicht bei 100 Prozent und wird auch nicht im Kader sein aufgrund seiner bekannten Schulterproblematik», sagte Nouri.

Abwehrspieler Lamine Sané brach außerdem am Mittwoch das Training vorzeitig ab. «Das war rein prophylaktisch. Da besteht keine Gefahr für Freitag», sagte Nouri.