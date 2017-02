artikel-ansicht/dg/0/

Klietz/Havelland (MOZ) Wenn es von Klietz her knallt und kracht, weiß der Westhavelländer, auf dem Truppenübungsplatz wird wieder geschossen. Bis Donnerstagnacht übt dort die Panzerkompanie des Gefechtsübungszentrums Heer (GefÜbZH), das sich in der Altmarkkaserne in Letzlingen (Gardelegen/Sachsen-Anhalt) befindet, das Schießen mit scharfer Munition.