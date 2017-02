Streit um Generalstaatsanwalt: Justizsenator bleibt schmallippig

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Im Streit um den Posten des künftigen Berliner Generalstaatsanwalts nennt Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) keine Interna aus dem laufenden Verfahren. Es jucke ihn zwar regelrecht in den Fingern sich zu äußern, "aber ich darf es nicht", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses. Zugleich betonte er: "Es gibt nichts zu verheimlichen." Er habe die Pfl1cht zur Geheimhaltung und zum Schutz der Bewerber, so Behrendt.