Reservistenverband fordert Wiederbelebung der Wehrpflicht

Berlin (dpa) Vor dem Hintergrund der Debatte um ein stärkeres Engagement der Bundeswehr in der Nato fordert der Reservistenverband eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Verbandspräsident Oswin Veith sprach sich gegenüber der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch) für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht aus, in der man zwischen Wehr- und Ersatzdienst - etwa in der Entwicklungsarbeit oder bei der Feuerwehr - wählen kann. "Was uns dabei wichtig ist: Es muss ein Modell sein, das für Frauen und Männer sämtlicher Gesellschaftsschichten gilt - alles andere wäre nicht gerecht", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Veith.