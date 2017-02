artikel-ansicht/dg/0/

Offenbach (dpa) Frühling im Süden, Unwetter im Norden: Das Wetter meint es in den nächsten Tagen nicht überall gut mit den Narren. Während südlich der Donau frühlingshafte Temperaturen bis 19 Grad und blauer Himmel angekündigt werden, tobt in vielen anderen Landesteilen ein Sturm. Es werde auch nass, zudem falle im Norden Schnee, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mit.