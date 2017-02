Deutsche Meister Vartmann/Blommaert mit neuen Partnern

artikel-ansicht/dg/0/

Oberstdorf (dpa) Die deutschen Meister Mari Vartmann und Ruben Blommaert haben kurz nach ihrer Trennung neue Eislauf-Partner gefunden. Der gebürtige Belgier trainiert seit kurzem mit der 16-Jährigen Annika Hocke abwechselnd in Berlin und Oberstdorf.

Verantwortlich im Allgäu ist Alexander König, der vor allem die EM-Zweiten Aljona Savchenko/Bruno Massot betreut.

Vartmann hat die Zusage des ehemaligen Paarläufers Matti Landgraf. Dies bestätigte Trainer Daniel Wende in Oberstdorf. Der Chemnitzer steht noch bis Ende März unter Vertrag auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik. Dort tritt er jeden Abend auf einer kleinen Eisfläche als Paarläufer auf. Für das Ziel Olympia 2018 in Südkorea ließ sich Landgraf ein Jahr von der amerikanischen Reederei beurlauben.