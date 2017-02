Landung in Dolby Surround

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Flugpionier Otto Lilienthal, der in Stölln mit selbst gebauten Gleitern abhob, ist der eine Star im Fliegerdorf. Der andere heißt Heinz-Dieter Kallbach, der 93 Jahre nach Lilienthals tödlichem Unfall eine Passagiermaschine am Gollenberg in Stölln landete. Den Piloten kann jeder kennenlernen, der das Flugzeug vom Typ IL-62 besucht. Es befindet sich derzeit aber noch in der Winterpause und öffnet erst wieder im März. Besuchszeiten sind dem Monat samstags und sonntags von 11.00 bis 16.00 Uhr, ab April dienstags bis sonntags von 10.00 bis 17.00 Uhr. Wer sich nicht gedulden kann, sollte für Heinz-Dieter Kallbach am kommenden Sonntag ins Rathenower Haveltorkino gehen. Dort gastiert um 11.00 Uhr der Flugkapitän mit Filmmaterial, das über das in Stölln gezeigte noch hinaus geht. Eigentlich handelt es sich aber um eine Lesung. Kallbach trägt aus dem Buch "Mayday über Saragossa" vor, das Autor Günter Heribert Münzberg 2007 veröffentlichte. Darin geht es um Kallbachs Kampf um Leben und Tod mit einem Fluggast, der sich und alle anderen durch einen Absturz töten wollte. Vorreservierungen sind erwünscht und im Kino unter 03385/515758 möglich.