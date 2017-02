artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Rund 60 000 Besucher hat das vor einem Monat eröffnete neue Museum Barberini in Potsdam bis jetzt gezählt. Die Erwartungen seien übertroffen worden, teilte das Haus am Mittwoch mit. Es steht seit dem 23. Januar dem Publikum offen.

2 000 Jahreskarten wurden den Angaben zufolge bislang verkauft. Der Kunstmäzen und Software-Milliardär Hasso Plattner und seine Stiftung hatten das Museum mit insgesamt 2200 Quadratmeter Ausstellungsfläche im historischen Palais Barberini wiedererrichtet.

Noch bis zum 28. Mai ist die hochkarätige Schau mit Werken von Impressionisten sowie die Ausstellung mit Klassikern der Moderne zu sehen. Vom 17. Juni an widmet sich das Museum in Kooperation mit der Philipps Collection (Washington) Amerikas Weg in die Moderne.