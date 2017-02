Höhepunkt der Grippewelle scheint überschritten

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die schlimmste Phase der Grippesaison in Deutschland ist wahrscheinlich überstanden. Die Welle halte zwar an, allerdings scheine der Höhepunkt überschritten zu sein, schreiben Experten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch in ihrem aktuellen Wochenbericht. Demnach wurden zuletzt in einer Woche rund 14 900 bestätigte Influenza-Fälle gemeldet. Zuvor waren es noch mehr als 17 000 gewesen.