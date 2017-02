artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Bei einem Großbrand in der Beeskower Holzwerkstoffe GmbH sind am Mittwochnachmittag zwei Mitarbeiter verletzt worden. Ein Verletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Berlin-Marzahn gebracht, der andere wird im Krankenhaus Markendorf behandelt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554240/

Die Produktion an Spanplatten ist vorerst eingestellt.

Die Produktion an Spanplatten ist vorerst eingestellt. © MOZ/Jörn Tornow

Fotostrecke Verpuffung und Brand im Spanplattenwerk Verpuffung und Brand im Spanplattenwerk Beeskow © MOZ / Jörn Tornow 1 / 30

Der Brand soll gegen 13 Uhr durch eine Verpuffung an der Spanplattenpresse infolge einer Ölleckage entstanden sein. Feuerwehren aus der ganzen Umgebung rollten bis 15.30 Uhr zur Verstärkung der Beeskower Wehr ins holzverarbeitende Werk. Über das Ausmaß des Sachschadens konnte Werkleiter Jörg Bannicke am Mittwoch noch nichts sagen. Die Produktion an Spanplatten aber ist vorerst eingestellt