Royston (dpa) Wegen Mordes an der britischen Autorin Helen Bailey ist ihr Verlobter am Mittwoch schuldig gesprochen worden. Polizisten hatten die Leiche der Kinder- und Jugendbuchautorin in einer Klärgrube auf ihrem Grundstück in Royston entdeckt. Zuvor war Bailey drei Monate gesucht worden - auch ihr Freund hatte sich beteiligt.

Der 56-Jährige bestritt bis zuletzt, die Millionärin im vergangenen April getötet zu haben, um an ihr Vermögen zu kommen. Das Gericht in St. Albans verkündet das Strafmaß erst später.

Die Polizei bezeichnete den 56-Jährigen als "kalten und berechnenden Narzissten". Nach Angaben eines Pathologen verabreichte er der Autorin wochenlang heimlich ein Schlafmittel und erstickte sie mit einem Kissen. Auch der Tod seiner früheren Frau wird nun untersucht. Sie soll 2010 an einem epileptischen Anfall gestorben sein.

Die Polizisten fanden in der Grube auf dem Grundstück neben der Leiche auch Überreste ihres Hundes Boris. Der Verlobte hatte bei der Suchaktion öffentlich einen Appell an Bailey gerichtet: "Helen, wo immer du sein magst, ich hoffe, du hörst diese Botschaft und verfolgst sie aufmerksam. Wir vermissen dich und Boris so sehr ..."

Bailey ist in Großbritannien vor allem für ihre Teenagerbücher ("Electra Brown") bekannt und betrieb einen Blog ("Planet Grief"), in dem sie den Tod ihres Ehemanns verarbeitete. Er ertrank 2011 während eines Karibik-Urlaubs. Ihren neuen Partner lernte sie in einer Facebook-Trauergruppe kennen. In einer Widmung schrieb sie ihm: "Ich liebe dich. Du bist mein Happy End."