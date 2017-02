artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Naivität in der Diskussion über die Erhöhung der Verteidigungsausgaben vorgeworfen. Wer jetzt eine Erhöhung der Militärausgaben von 25 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr in kurzer Frist fordere, "der hat erstens eine ziemlich naive Vorstellung davon, was in diesem Land möglich ist, insbesondere dann, wenn - wie im Fall von Frau von der Leyen - die CDU zeitgleich Steuersenkungen von 35 Milliarden Euro fordert", sagte Gabriel am Mittwoch bei seiner ersten Pressekonferenz als Außenminister in Berlin. "Wie das zusammen passen soll, ist mir nicht ganz klar."