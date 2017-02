Brand in der Spanplatte

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Bei einem Brand in der Beeskower Holzwerkstoffe GmbH sind am Mittwochnachmittag zwei Mitarbeiter verletzt worden. Ein Verletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Berlin-Marzahn gebracht, der andere kam ins Krankenhaus Markendorf.

Schon kurz nach der Alarmierung rast die Beeskower Wehr auf das Firmengelände. Andreas Kokolsky steht am Eingang und regelt, wer ein- und ausfahren darf. Allen Holzlastern, die aufs Betriebsgelände wollen, wird der Einlass verwehrt. In der Radinkendorfer Straße bildet sich eine lange Schlange, bis sich herumgesprochen hat, dass es heute keinen Einlass mehr gibt. Alle Laster werden nach Hause geschickt.

Auf dem Parkplatz haben sich Rettungswagen postiert - für den Fall, dass es weitere Verletzte gibt. Während ein verletzter Mitarbeiter bereits auf dem Weg ins Krankenhaus nach Markendorf ist, wartet der andere im RTW auf den Rettungshubschrauber, der ihn ins Unfallkrankenhaus nach Berlin-Marzahn bringen soll. Dabei soll es sich um den im Werk Verantwortlichen für Brand- und Arbeitsschutz handeln. "Beide haben Brandverletzungen", sagt Einsatzleiter Ulrich Schwille. Ein Notarzt und zwei Rettungswagen sind vor Ort. "Wir müssen sicherstellen, dass Hilfe vor Ort ist, wenn es weitere Verletzte gibt", so Schwille. Denn bis gegen 15.30 Uhr fahren in kurzen Abständen Feuerwehren aus der ganzen Umgebung zur Verstärkung der Beeskower Wehr ins holzverarbeitende Werk ein.

Der sichtlich angespannte Werkleiter Jörg Bannicke steht nur kurz für ein Gespräch auf dem Weg zwischen Werk und Hubschrauberlandeplatz zur Verfügung. Der Brand soll durch eine Verpuffung an der Spanplattenpresse infolge einer Ölleckage entstanden sein. Später hätten sich Glutnester über die Absaugung verbreitet. Wegen des vielen Holzes, der Stäube sei die Brandgefahr weiter hoch. "Über das Ausmaß des Schadens kann ich heute noch keine Aussage machen. Wir werden morgen in Ruhe alles auswerten", so Bannicke, der Ende März nach fünf Jahren als Werkleiter den Betrieb verlässt. Die Produktion von Spanplatten sei aber vorerst eingestellt, im MDF-Werk und in der Beschichtung werde weiter gearbeitet. Ein erstes Lob geht an die Einsatzkräfte: "Die haben super reagiert und waren extrem schnell vor Ort", so Bannicke.

Offenbar zahlten sich bei dem Unglück die regelmäßigen Übungen der Beeskower Feuerwehr im Spanplattenwerk aus, wo verschiedene Szenarien durchlaufen und Wasserentnahmestellen überprüft werden.

Etwa 80 Feuerwehrleute aus den verschiedensten Feuerwehren sind den ganzen Nachmittag vor Ort, vorneweg die Beeskower. "Wehrführer Alexander Voigt hat sicherheitshalber Verstärkung angefordert", lobt der stellvertretende Kreis-Brandmeister Karsten Schwebe. Nach dem Löschen des Brandes seien in der verwinkelten,verstaubten Anlage noch Restlöschungen vorgenommen worden. Dabei seien auch Wärmebildkameras zum Einsatz gekommen, um Glutnester ausfindig zu machen. Gegen 18 Uhr ist der Einsatz der Feuerwehren beendet. Brandwache in der Nacht übernehmen die Spanplattenwerker.