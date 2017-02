artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (rue) Für Beunruhigung sorgte bei einigen Neuruppinern ein Flugzeug, das am Dienstagabend längere Zeit über der Stadt Kreise zog. Ein besorgter Leser, der die Route der Maschine im Internet verfolgt hat, wandte sich an den RA mit der Bitte um Aufklärung.

Grund für das ungewöhnliche Manöver war ein technisches Problem an der Maschine. "Es handelte sich wahrscheinlich um ein nicht einfahrbares Fahrwerk", erklärt Christian Hoppe, Sprecher der Deutschen Flugsicherung, auf RA-Nachfrage.

Das Flugzeug war ein Airbus A330-300, der unter der Flugnummer QR082 gegen 17.10 Uhr in Berlin Tegel gestartet und auf dem Weg nach Doha, der Hauptstadt von Katar, war. Nach dem Start drehte die Maschine entgegen der planmäßigen Route nach Norden ab. Knapp 40 Minuten, von 17.26 Uhr bis 18.07 Uhr, kreiste das Flugzeug in einem Oval über Neuruppin, Lindow und Herzberg. Die Flugleitzentrale habe den Jumbojet dort hingeleitet, weil es sich um ein Gebiet mit wenig Flugverkehr handelt und es dünn besiedelt ist. Zudem befinden sich östlich von Neuruppin nahe Löwenberg fünf sogenannte Funkfeuer zur Streckennavigation. Diese dienen eigentlich Flugzeugen, die das Gebiet in großer Höhe überfliegen, als Orientierung. Auch die Qatar Airways-Maschine nahm dieses Signal als Anhaltspunkt für sein Manöver.

Das nicht eingeklappte Fahrwerk und der damit einhergehende Widerstand erklären die geringe Flughöhe und die langsame Geschwindigkeit von rund 460 Kilometern pro Stunde, mit der das Flugzeug unterwegs war. Laut Hoppe hat der Pilot vermutlich versucht, das Problem zunächst mit Bordmitteln zu lösen. Als das nicht klappte, habe sich der Kapitän mit der Fluglinie abgestimmt, in geringer Höhe bis nach München zu fliegen, um den Fehler zu beheben. Dort landete das Flugzeug schließlich gegen 19.30 Uhr.

Eine Gefahr für die Flugzeug-Insassen oder am Boden befindliche Personen oder gar die Möglichkeit eines Absturzes über Neuruppin hat laut Hoppe zu keinem Zeitpunkt bestanden. "Es war ein problemloser Vorfall", sagt er. "Er wurde der Flugsicherung nicht einmal als Störfall gemeldet."