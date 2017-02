Schlüsseldienst vor Gericht

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ein 38-Jähriger muss sich wegen des Vorwurfs auf Wucher, Nötigung und Betrug vor dem Neuruppiner Amtsgericht verantworten. Der Mann hatte als Schlüsselnotdienst horrende Summen von einer Neuruppinerin und einer Frau in Bad Belzig verlangt.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Dezember 2014 für das Öffnen einer Tür einen unangemessen hohen Betrag verlangt zu haben. Die Neuruppinerin hatte ihn zu ihrer Wohnung gerufen. Er soll die Tür geöffnet haben, ohne den Schließzylinders auszuwechseln, und dafür eine Rechnung in Höhe von 485,40 Euro ausgestellt haben. Der ortsübliche Betrag für diese Dienstleistung liege bei 100 Euro.

Im gleichen Monat soll er in Bad Belzig für das Öffnen der Tür 806,34 Euro in Rechnung gestellt haben. Die Geschädigte konnte die volle Summe nicht zahlen und wollte die restlichen 500 Euro überweisen. Der nun Angeklagte sei damit nicht einverstanden gewesen und habe sich ohne Einverständnis der Geschädigten Schmuck aus deren Wohnung geholt. Diesen habe er als Pfand mitnehmen wollen. Der Prozess beginnt am Dienstag, 21.März, um 13 Uhr im Saal 111.