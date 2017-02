Gefährliche Körperverletzung

artikel-ansicht/dg/0/

Wittstock (MZV) Drei Männer müssen sich wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung vor dem Neuruppiner Amtsgericht verantworten. Den 26, 29 und 38 Jahre alten Angeklagten wird laut Angaben des Amtsgerichts vorgeworfen, am frühen Morgen des 21. Mai 2015 in Wittstock einen Mann zusammengeschlagen zu haben. Sie sollen gegen 2 Uhr in das Wohngebäude ihres Opfers eingebrochen sein. Da der Geschädigte ihnen nicht öffnete, haben sie laut Anklage Hau- und Wohnungstür eingetreten, um sich Zutritt zu verschaffen.

In der Wohnung sollen sie den Mieter so geschlagen haben, dass er zu Boden ging. Anschließend ließen sie aber nicht von ihm ab, sondern traten auf ihn ein. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Hämatome am Rücken. Zu den Hintergründen der Tat liegen keine Angaben vor. Amtsgerichtssprecherin Mirjam Weiß war am Mittwoch telefonisch nicht zu erreichen.

Der Prozess beginnt am Dienstag, 7. März, um 10.30 Uhr im Saal 317 des Amtsgerichts. Insgesamt acht Zeugen sind zur Befragung geladen worden.