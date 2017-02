Messer in der Notaufnahme gezogen

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (RA) Offenbar mit Suizidgedanken wollte sich am Montag gegen 17.15 Uhr ein polizeilich einschlägig bekannter 30-Jähriger aus Kyritz im dortigen Klinikum einweisen lassen. Der Mann hatte nach Polizeiangaben keine erkennbaren Verletzungen am Körper. Weil er vor Ort seiner Einschätzung nach offenbar zu langen warten musste, zog er ein Küchenmesser aus seinem linken Ärmel und ging damit auf eine 27-jährige Angestellte zu. Wie die Polizei berichtet, hatte diese den Eindruck, "dass der Mann durch sein Handeln eine beschleunigte Behandlung herbeiführen wollte". Gesagt hatte der Mann dazu aber nichts. Später kündigte er erneut an, sich umbringen zu wollen. Durch hinzugerufene Polizeibeamte wurde der 30-Jährige schließlich mit einfacher körperlicher Gewalt überwältigt und in die Psychiatrie nach Neuruppin gebracht.