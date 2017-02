TSG Seelow erwartet Crossläufer

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die mittlerweile 22. Auflage Crosslaufserie Märkisch-Oderland macht am Sonntag in Seelow Station. Der TSG Seelow hat als Treffpunkt für den zweiten Lauf der Wettbewerbsserie die Turnhalle des Gymnasiums auserkoren. Gestartet werden die Läufe dann allerdings im Stadtpark, die ersten Akteure werden um 10 Uhr auf die Runde geschickt.

"Der anhaltende Regen hat die Strecke in eine echte Herausforderung verwandelt. Der tiefe und kraftraubende Boden wird den Aktiven einiges abverlangen", ist sich Dagmar Rocktäschel von der gastgebenden TSG Seelow sicher.

"Wir sind die Distanzen bereits abgelaufen. Eine mächtig feuchte Angelegenheit und wir brauchten hinterher ein Fußbad", malte Rocktäschel bereits am Mittwoch rhetorisch schon einmal ein veranschaulichendes Bild der verschiedenen Strecken. "In Neuenhagen bei Berlin gingen zum Auftakt der Crosslaufserie 209 Läufer, übrigens ein neuer Teilnehmerrekord, an den Start. Natürlich hoffen wir auf eine ähnlich gute Resonanz bei unserem ersten Jahreshöhepunkt", ist Seelows Vorzeigeläuferin guter Dinge, dass auch der Seelower Crosslauf am Sonntag als Erfolg in die TSG-Historie eingehen wird.