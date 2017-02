FCS-Nachwuchs holt Wintercup

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Im Nachwuchsbereich fanden kurz vor Beginn der Freiluftsaison noch einige Fußball-Hallenturniere statt. Dabei spielten die E1-Junioren des FC Strausberg sehr erfolgreich beim Wintercup in Schöneiche. Zum Hallenturnier kamen starke Teams aus Berlin und Brandenburg. Umso erfreulicher für die Strausberger, dass die Mannschaft von Michael Baumann und Christian Röhr einen Sieg davontragen konnte. Der Erfolg ist bemerkenswert, da Mannschaften vom 1. FC Union Berlin oder vom gastgebenden SV Germania 90 Schöneiche auf die Plätze verwiesen werden konnten. Damit ist die Vorbereitung auf das Pokal-Achtelfinale am 4. März für die E1 abgeschlossen. Um 10.30 Uhr wird dann auf dem Sportplatz Eulo in Forst gegen den dortigen SV Lausitz um den Einzug ins Viertelfinale gekämpft.

Die B-Junioren des FCS schlugen sich im gut besetzten 16-köpfigen Teilnehmerfeld bei Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh wacker und belegten Rang fünf. Die D2-Junioren hatten einen gebrauchten Tag beim Mühlen-Cup in Mühlenbeck und erreichten nur Platz sechs.

Die E2 trug ein Hallenturnier in Eisenhüttenstadt aus und belegte den undankbaren vierten Platz. Die F1-Junioren kamen beim Sportagentur-Cup in Eberswalde aufs Treppchen und wurden Dritte. Gleiches gelang den F3-Junioren beim Turnier in Hellersdorf. Die Bambini schlugen sich in Eberswalde achtsam und wurden Sechste.