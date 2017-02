Negativzinsen ab 250 000 Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Ungeachtet der guten wirtschaftlichen Lage hat die Niedrigzinsphase der Europäischen Zentralbank (EZB) im Geschäftsjahr 2016 die Rahmenbedingungen der Sparkasse Märkisch-Oderland geprägt. Das wurde am Mittwoch in Strausberg auf der Bilanzpressekonferenz deutlich.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554272/

Mit einem Zuwachs um 8,2 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro verzeichnete die Bilanzsumme 2016 die höchste Steigerung seit Jahren. Bei den Kundeneinlagen gab es ein Plus um 6,7 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. So richtig euphorisch klang Vorstandsvorsitzender Uwe Schumacher bei der Verkündung dieser Zahlen indes nicht. "Wir verdienen kein Geld mehr", erklärte er mit Blick auf die Niedrigzinspolitik der EZB. Da würden teils unbekannte Kunden große Geldmengen parken. Schumacher: "Wir haben derzeit 150 Millionen Euro im Haus, die wir nicht anlegen können." Langfristig nicht, weil man nicht wisse, wann das Geld abgerufen werde, kurzfristig nicht, weil man dafür bezahlen müsse.

Daher werde die Sparkasse für Großkunden "Verwahrentgelte" erheben. Das gelte für Konten ab 250 000 Euro von Privaten, Selbstständigen und Unternehmen. Betroffen sind demnach lediglich 300 Kunden, mit denen auch gesprochen werde. Die Sparkasse will sich bei ihrer Forderung am EZB-Zinssatz orientieren, der gegenwärtig bei 0,4 Prozent liegt.

Ab welcher Höhe Kommunen herangezogen werden, scheint derzeit noch ungewiss. Sparkassenchef Schumacher will bei kommunalen Konten die Grenze bei einer Million Euro ziehen. Landrat Gernot Schmidt schüttelte da als Vorsitzender des Sparkassenverwaltungsrats am Mittwoch vor der Presse den Kopf und verwies auf die heutige Sitzung des Gremiums.

Auf jeden Fall scheine es den Kommunen im Schnitt gut zu gehen, konstatierte Schumacher. Er machte das an den rückläufigen Krediten und wachsenden Einlagen fest.

Die Sparkassen-Kunden haben derzeit 237 Millionen Euro in Wertpapieren und Investmentfonds angelegt. Das Gesamtvolumen der 10 300 Bausparverträge hat knapp 43 Millionen Euro erreicht. In dem Zusammenhang begrüßte Vorstand Reinhard Kampmann das jüngste Urteil des Bundesgerichtshofs, wonach man Bausparkassen-Verträge mit hohen Zinsen kündigen dürfe, als "gute Entscheidung für Bausparer". Das Geld sei eben für eine "wohnwirtschaftliche Verwendung" bestimmt und nicht als "hochverzinsliche Wertanlage". Kampmann weiter: "Wir haben Bausparer mit vier Prozent Zinsen schon lange angeschrieben." In Gesprächen werde mit den Kunden nach anderen Anlagemöglichkeiten gesucht, denn "wir wollen ja nicht, dass das Geld der Sparkasse verloren geht".

Nach wie vor spielt das Geldinstitut als Wirtschaftsfaktor eine gewichtige Rolle in der Region. Die Sachaufwendungen erhöhten sich leicht auf 11,9 Millionen Euro. Davon entfielen beispielsweise 3,1 Millionen Euro auf den Grundstücksbereich, 22,2 Millionen auf Dienstleistungen Dritter und 700 000 Euro auf Werbung.

Zudem bleibt die Sparkasse der mit Abstand größte Förderer von Kunst, Kultur, Sport und sozialen Projekten. Alles in allem belief sich das öffentliche Engagement wieder auf 600 000 Euro. Davon entfielen lauf Uwe Schumacher 249 000 auf Sponsoring, 241 000 auf Spenden und 34 000 Euro auf die Sparkassen-Stiftung. Der größte Teil der Gesamtsumme floss mit 250 000 Euro in den Sportbereich, 156 000 gingen an Kunst, Kultur, Wissenschaft.

Für die Zukunft sehen die Vorstände die Sparkasse gut aufgestellt. Weitere Zweigstellenschließungen seien nicht geplant, hieß es. Da die EZB nach allgemeiner Einschätzung ihre Niedrigzinspolitik fortsetzen werde, müsse man sich auf anhaltend schwierige Rahmenbedingungen einstellen.