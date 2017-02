Joachimsthaler Team gut in Form

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gäste aus der Landesklasse Nord zeigten eine starke Leistung. Besonders in der ersten Halbzeit überzeugte die Elf von FSV-Trainer Sven von Pruschak in der Defensive und mit ihrem geradlinigen Konterspiel. Zwei schön herausgespielte Treffer waren der Lohn.

Auch in der zweiten Halbzeit wurde mit starkem Pressing den spielerisch dominanten Brandenburgligisten das Leben schwer gemacht. Mehr als der Anschlusstreffer gelang den Westendern daher nicht mehr. Dabei hatte Preussen schon zu Beginn mehrfach die Führung auf dem Fuß. Doch wie im ganzen Spiel dann, zeigte sich die Gästeabwehr um Rene Runge und Andreas Melchert äußerst kompromisslos, bereinigte jede Situation und hatte in Fabian Schröder zudem einen überragenden Torwart zwischen den Pfosten. Das brachte besonders die Preussen-Stürmer schier zum Verzweifeln. Bei einem Kopfball an die Latte (7.) und einem Schuss von Eric Krause an den Pfosten (24.) hatten die Gäste anderseits das Glück auf ihrer Seite. Die beiden Treffer jedoch, die letztendlich zum Sieg reichten, waren glänzend herausgespielt. Aus abgefangenen Angriffen der Preussen entwickelten sich jeweils schnelle Gegenschläge. Den ersten versenkte Benjamin Ehrlich eiskalt und unhaltbar für Keeper Lennard Peter zum 0:1 (12.). In der 21. Minute fast auf ähnliche Weise ein weiterer Treffer für die Gäste. Der gelang dafür in der 33. Minute durch Kenny Seidel. EinZuspiel von Robert Gey verwertete der Torschütze zum 0:2. Preussen Eberswalde hatte am Ende gefühlte 70 Prozent Spielanteile und ein Dutzend bester Torchancen, doch nur einen Treffer von Yusaku Wasaki (88./1:2) auf dem Konto.

Beide Trainer, Preussens Frank Rohde und Sven von Pruschak vom FSV Schorfheide Joachimsthal, wollten dann jedoch das Endergebnis nicht überbewertet wissen. Es sei eine sehr gute Trainingseinheit gewesen, sagten die beiden Trainer fast übereinstimmend.

Der Auftritt der Joachimsthaler hat den Brandenburgligisten aber sicherlich aufgezeigt, wie schwer es am Sonnabend (14 Uhr, Westendstadion) im Auftaktspiel der Rückrunde gegen den schier übermächtigen Tabellenführer VfB Krieschow werden könnte. Die Lausitzer führen die Liga mit zehn Zählern Vorsprung souverän an.