Begleiter am Ende des Leben

Angst, Leere, Unwohlsein: Beim Thema Tod schwirren oft nur diese Gedanken durch den Kopf. Keine leichte Kost, weiß Martina Hickstein vom ambulanten Hospiz- und Palliativdienst Märkisch-Oderland. "Es ist ein Thema, das zum Leben dazu gehört, aber immer mehr aus dem gesellschaftlichen Leben verdrängt wird", sagt die hauptamtliche Koordinatorin, die bei der Diakonie ansässig ist.

Dabei ist der Tod angesichts einer alternden Bevölkerung bedeutsamer denn je, wissen Karin Henning, Margitta Röske und Kornelia Nagel, die sich seit einigen Jahren ehrenamtlich im Hospizdienst engagieren. "Ich habe den einführenden Schulungskurs damals noch berufsbegleitend absolviert", erinnert sich Karin Henning, die seit 2002 aktiv mitwirkt. Ein trauriger Verlust brachte sie selbst zu dem außergewöhnlichen Ehrenamt. "Nachdem ich meine Schwester, meinen Schwager und meinen Neffen innerhalb eines Jahres verloren hatte, wollte ich helfen", erzählt die 72-Jährige. Etwas mit Erwachsenen sollte es sein, erzählt die ehemaligen Kindergärtnerin. Seitdem begleitet sie mindestens einmal in der Woche Schwerkranke, für die eine Heilung unmöglich ist.

"Man muss sich persönlich mit dem Thema auseinander gesetzt haben", sagt Margitta Röske, die vor drei Jahren als Ehrenamtlerin in den Hospizdienst einstieg. "Für mich war es ein Geschenk, meine Eltern auf ihrem letzten Weg zu begleiten", sagt die 55-Jährige. Dass dieser Prozess nicht jeder als Geschenk bezeichnen würde, ist ihr sehr wohl bewusst. "Mir ist im Leben viel Gutes widerfahren. Meine Eltern begleiten zu können, war für mich ein großes Geschenk", hält sie an dem Begriff fest. "Als meine Kinder dann aus dem Haus waren, wollte ich anderen etwas zurückgeben." Die Begleitung dieser Le bensphase ihrer Eltern hat Margitta Röske "mit einem tiefen Frieden erfüllt". Dieses Gefühl möchte sie mit ihrem Engagement auch an andere weitergeben.

Außenstehende können in einer solchen Lebensphase sehr bereichernd sein, weiß Martina Hickstein aus ihren langjährigen Erfahrungen im Hospizdienst. "In den Familien trauen sich viele Menschen nicht, loszulassen oder ihre Ängste zuzugeben, weil sie vor den anderen Familienmitgliedern stark sein wollen", sagt die 62-Jährige. Genau an diesem Punkt setzt die Hospizhilfe ein. Die Ehrenamtler nehmen den Druck aus den Familie, können ein Ventil für die schwer Kranken und ihre Angehörigen sein.

Sympathie zwischen Hospizhelfern und Betroffenen muss bei einem solch intimen Thema unbedingt vorhanden sein, weiß Martina Hickstein, die in den Jahren dafür ein notwendiges Feingefühl entwickelt hat. "Sie hat eine Trefferquote von 99 Prozent", sagt Kornelia Nagel, die ebenfalls ehrenamtlich aktiv ist. Die Ehrenamtlerin hat bereits mehrere Erkrankte betreut, die niemanden mehr in ihrem Umfeld hatten. "Das ist wirklich nicht immer einfach", sagt die 62-Jährige. Denn jeder Mensch habe andere Bedürfnisse, die ein Helfer erkennen muss und nicht verurteilen dürfe. "Wir sind dort, um mit den Betroffenen zu weinen, zuzuhören, sie abzulenken oder mit ihnen zu lachen", sagt Kornelia Nagel. Einer schwerkranken Frau zauberte sie etwa ein Lächeln auf die Lippen, als sie ihren Hund mitbrachte. "Die Dame war körperlich schwer eingeschränkt und freute sich unglaublich darüber, meinem Hund noch Leckerlis hinwerfen zu können", erinnert sie sich zurück.

76 Hospizhelfer sind derzeit von der Diakonie im Landkreis aktiv, darunter Berufstätige und Ruheständler. Weitere Ehrenamtler werden gesucht. Ein Hospizzentrum gibt es bislang nicht.