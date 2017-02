Frankfurt wirbt um Häuslebauer

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Stadt sollen in den kommenden Jahren wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Die Verwaltung setzt vor allem auf den Zuzug aus dem Umland bis nach Berlin. Auf der Messe Oderland-Bau am Wochenende stellt die Stadtverwaltung die geplanten Projekte detailliert vor.

In Frankfurt wächst der Bedarf an Wohneigentum, hat die Stadtverwaltung festgestellt. Erst recht, seit Geld bei Banken keine Zinsen mehr bringe, erklärt Baudezernent Markus Derling. "Wir müssen auf diese Nachfrage aktiv reagieren", betont er. Ein Indikator für die wachsende Nachfrage sei die Entwicklung der Baupreise. Laut Statistik ist der Preis für Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser seit 2010 von durchschnittlich 1409 Euro je Quadratmeter auf 1845 Euro je Quadratmeter gestiegen. Betrachtet man nur den Zeitraum von 2014 bis 2016, zeigt sich ein Anstieg von 1273 auf 1845 Euro je Quadratmeter - ein Zuwachs um 572 Euro je Quadratmeter oder 44,9 Prozent.

In den 1990er-Jahren hatte die Stadt es versäumt, ausreichend Bauland auszuweisen - mit der Folge, dass viele Häuslebauer Frankfurt verlassen haben und lieber in Mixdorf, Müllrose und anderen Orten des Umlandes Wohneigentum erworben haben. Inzwischen geht die Stadt in die Offensive und will "verstärkt für den Wohnstandort Frankfurt (Oder) werben", sagt Markus Derling. Im Blick hat die Verwaltung dabei nicht nur die Frankfurter, sondern auch potenzielle Neubürger, die jetzt noch im Umland bis hin nach Berlin zu Hause sind.

Wie der Baudezernent informiert, sei dafür in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den örtlichen Wohnungsunternehmen und Bauträgern die Zuzugskampagne "Gemeinschaftsinitiative Wohnen" entwickelt worden. Ziel dieser Kampagne ist es, Bauwillige von außerhalb in die Stadt zu locken. "Wir haben eine hohe Zahl von Einpendlern und wünschen uns, dass mehr von ihnen nach Frankfurt ziehen", nennt er ein Beispiel. Gedacht werde aber auch an ältere Menschen, die noch auf dem Land leben und bei denen sich die Frage stellt, ob sie nicht lieber in eine Stadt ziehen sollten, wo der Arzt auf kurzem Weg erreichbar ist und auch sonst die Infrastruktur stimmt. "Da ist die Nachfrage deutlich spürbar."

Im Rathaus hofft man zudem, von der sich zuspitzenden Wohnungsknappheit in Berlin zu profitieren. "Da sehen wir eine reelle Chance und werden auch entsprechend werben", erklärt Markus Derling. Denn von Frankfurt aus sei die Hauptstadt sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn in kurzer Zeit erreichbar.

Für insgesamt 1857 Wohnungen in privaten Ein-, Zwei-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern hat die Stadt derzeit Bauflächen ausgewiesen, für einen Teil davon wird das Baurecht momentan geschaffen. Potenzial gibt es laut Stadtverwaltung in den verschiedenen Haustypen vom Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus für insgesamt 2540 neu zu bauende Wohnungen.

Allein 347 dieser Wohnungen könnten sich in Einfamilienhäusern des Bungalowstils befinden. "Den Bungalow sehen wir inzwischen als ganz wichtiges Marktsegment an, die Nachfrage steigt", betont Markus Derling. Die Stadt wolle daher Flächen speziell für diese Bebauung ausweisen und aktiv dafür werben.

Werben wird die Stadtverwaltung für ihre neuen Bauflächen auf der Messe Oderland-Bau an diesem Wochenende. Am Stand 321 können Interessierte die Exposés zu den einzelnen Flächen einsehen.

Hier kann gebaut werden (Auswahl)

¦ Am Graben (Parkplatz): Reihenhäuser, 22 Wohneinheiten

¦ Marienstraße (Brache hinter dem EKZ): Mehrfamilienhäuser, 20 Wohneinheiten (WE)

¦ Bachstraße (am Museum Viadrina): Reihenhäuser, 10 WE

¦ Bahnhofsberg (östlich der Bahnhofstraße): Ein- und Mehrfamilienhäuser, 76 WE

¦ Dresdener Platz (ehemals Bekleidungshaus): Ein- und Mehrfamilienhäuser

¦ nördliche Fürstenberger Straße (Brache/Parkplatz): Mehrfamilienhäuser, 100 WE

¦ Große Müllroser Straße (Abrissfläche gegenüber Schule): Stadtvillen, Ein-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser, 90 WE

¦ Winterhafen (Hafenstraße): Mehrfamilienhäuser, 40 WE

¦ Neuberesinchen (II. Wohnkomplex): Ein-, Zwei-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser

¦ Süd (Abrissflächen Langer Grund/Baumschulenweg/Stakerweg): Ein-, Zwei-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser