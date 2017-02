Alles Alte bleibt erhalten

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Am Schweizerhaus in Seelow hat das große Bauen begonnen. Für 1,3 Millionen Euro wird das denkmalgeschütze Haus komplett saniert. Baufirmen der Region hinterlassen dort ihre Visitenkarten.

Das gesamte Gebäude ist leergeräumt. In allen Etagen wird gestemmt, geschüttet und gezimmert. Ende vergangenen Jahres haben die Arbeiten an dem Haus, das dem Areal seinen Namen gab, begonnen. Nach diversen Rückbauarbeiten ist jetzt die eigentliche Sanierung gestartet. Planer und Objektbetreuer Jens Ripp hat einmal in der Woche alle Firmenchefs am Tisch. "Bisher läuft alles nach Plan", sagt er zufrieden.

Bei den Abbrucharbeiten wurde alles, was wieder verwendbar ist, eingelagert. "Das sind zum Beispiel Fliesen, die alle an der Unterseite eine Kennzeichnung des damaligen Thüringer Produzenten haben", berichtet Marion Krüger, Vorsitzende des Heimatvereins Schweizerhaus. Der Verein ist der Bauherr. Gesichert wurden auch diverse Kalkplatten. Zudem bleiben alle Holzkonstruktionen erhalten. Die Neuhardenberger Tischlerei Butschke wird sowohl sämtliche Fenster als auch eingebaute Schränke, die Durchreiche im einstigen Saal, die Treppe ins Obergeschoss und Eckvitrinen aufarbeiten. Um die energetischen Anforderungen zu erfüllen, werden von innen neue Fenster gegen gesetzt.

Die Zimmererfirma Lange aus Falkenhagen hat die ersten Fachwerkkonstruktionen im Obergeschoss und in der Küche montiert. Das Obergeschoss wird als offener Raum gestaltet - nutzbar nur im Sommer als Schulungs- und Ausstellungsraum. Auf der Baustelle wirbeln zudem derzeit die Maurer der Firma Jaß aus Libbenichen. Sie brechen Öffnungen heraus, verputzen, sanieren die Klinker-Außenwände, werden alle Maurerarbeiten erledigen. Dazu gehört auch die Schließung diverser Absenkungen im Gebäude, die zum Teil erst nach dem kompletten Freizug sichtbar wurden. Die Manschnower Firma Stahnke übernimmt das Los Heizung/Sanitär.

Sieben Lose wurden bisher vergeben. Voraussichtlich im April stehen noch einmal sieben Lose zur Vergabe an. Dann geht es um Aufträge für Maler, Fußbodenleger, Trockenbauer, Elektriker, Ofenbauer und Landschaftsgestalter. Demnächst tragen die Libbenichener Handwerker den Vorbau ab. Er wird durch einen Rund-Neubau nach historischem Vorbild ersetzt. Dieser Bereich prägt mit seiner Vorderansicht die Optik des Gebäudes. Der Haupteingang allerdings wird künftig an der Hinterseite des Gebäudes sein. "Nur dort ist ein behindertengerechter Zugang möglich", erklärt Planer Jens Ripp. Denn im vorderen Bereich müssen alle Treppen und Ansichten aufgrund des Denkmalschutzes erhalten bleiben.

Es gibt einen straffen Zeitplan. "Im September soll das Gros der Arbeiten abgeschlossen sein", blickt Ripp voraus. Dann kann das geschichtsträchtige Haus seine Gäste empfangen. Für Marion Krüger und ihre Mitstreiter vom Verein ist das doppelt Grund zur Vorfreude: Im September feiert der Verein sein zehnjähriges Bestehen. "Nach dem Umbau können wir dann ganzjährig Veranstaltungen durchführen", erklärt sie. Und versichert: Trotz der Bauarbeiten wird der Verein auch 2017 Besucher auf dem Areal empfangen.

Nächste öffentliche Veranstaltung ist das Osterfeuer am 13. April. Im Mai folgen der Museumstag und Himmelfahrt. Von Juni bis September hat das beliebte Sammeltassencafé jeden Sonntag geöffnet. Für alle Aktivitäten wird die Scheune genutzt.