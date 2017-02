Anklage gegen Ex-Rüstungsmanager

artikel-ansicht/dg/0/

Bremen (dpa) Gegen fünf ehemalige Manager der Rüstungsfirma Rheinmetall Defense Electronics hat die Bremer Staatsanwaltschaft einem Medienbericht zufolge Anklage wegen Bestechung erhoben. Vier deutsche und ein griechischer Ex-Mitarbeiter sollen zwischen 1998 und 2011 insgesamt 3,3 Millionen Euro an griechische Amtsträger bezahlt haben, um den Auftrag für ein Flugabwehrsystem zu bekommen. Dies berichten die ARD-Sendung "Panorama" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstag). Die Staatsanwaltschaft in Bremen war am Mittwoch zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.