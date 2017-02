Der Staffelzehnte haut alle weg

artikel-ansicht/dg/0/

Zwischen erstem Ballwechsel und Aufschlag im finalen Duell langen am Sonnabend 512 Minuten. Es folgten 19 packende Minuten zwischen Cornelia Schmidt vom SV Protzen II und Siegfried Pikarski. Das Wechselspiel über die Satzstände 11:8, 9:11, 11:7, 11:6 führte die Beiden in die Verlängerung. Mit zwei Netzrollern drehte der Lindower die umkämpfte Partie. Der finale Angriff von Cornelia Schmidt verfehlte beim 8:10 den Tisch, sodass aus der knisternden Ruhe ein Lindower Jubel wurde.

Mit einem das Mark erschütternden Schrei hatte der Lindower Robert Elend eine Dreiviertelstunde zuvor die Halle in Verharren gesetzt. Auf seinem Smartphone kam die Nachricht: Bayern entriss Hertha in der 96. Minute zwei Punkte. Elend ist eingefleischter Hertha-Fan.

An acht Tischen kämpften die neun Mannschaften. Allzu gern hätte der Ausrichter eine zehnte begrüßt, damit wäre die Vorrunde "gerecht gelaufen", bedauerte Turnierchef Udo Zieten ein wenig. Er sprang nach neun Jahren Pause kurzerhand für den erkrankten Thomas Herrmann ein und schmunzelte schon bei der Auslosung der Vorrundengruppen gewaltig: "Es kamen die vermeintlich schwächeren in eine Staffel und die besseren in die andere." Jedoch trumpften die Kleinen auf. Am heftigsten spielte sich Lindow III in den Vordergrund und mit Schwung zum Staffelsieg. Zwischenzeitlich wurde überlegt, ein Halbfinale zu installieren. Doch wegen der zu befürchtenden Spielzeit von nochmals zwei Stunden beließen es Udo Zieten und Peter Pfister beim angedachten Spielsystem.

Nach neun Spielen des äußerst spannenden Finals stand es 5:4 für Lindow III. Auf Grund des aktuellen Satzverhältnis von 19:16 hätte Protzen III das letzte Duell in drei Sätzen gewinnen müssen. Es spielten Cornelia Schmidt für Protzen III und Siegfried Pikarski. Der erste Satz ging an Protzen, der zweite Satz jedoch an Pikarski. Damit war der Gesamtsieg für Lindow III schon sicher. Pikarski gewann den dritten Satz, gab den vierten Satz jedoch ab, um im fünften mit 11:8 zu siegen.