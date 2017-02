Wenn aus Müll Wertstoffe werden

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554283/

Stacheliges Grün: Diese Reste einer Hecke brachte Klaus Steindorf von der Heizungs und Sanitärbau GmbH Bernau am Mittwoch zum Bernauer Recyclinghof. Grünschnitt wird mittlerweile professionell verarbeitet und kommt als Kompost in den Kreislauf zurück.

Stacheliges Grün: Diese Reste einer Hecke brachte Klaus Steindorf von der Heizungs und Sanitärbau GmbH Bernau am Mittwoch zum Bernauer Recyclinghof. Grünschnitt wird mittlerweile professionell verarbeitet und kommt als Kompost in den Kreislauf zurück. © MOZ/Hans Still

Es ist ein dickes Papier, das gute Augen, eine scharfe Brille oder besser noch eine Lupe erfordert.Der Abwägungstext wurde mit kleinster Schrift verfasst, dabei will der Landkreis mit diesem Konzept Großes bewegen. So kann der Barnim auch für die kommenden Jahre für sich in Anspruch nehmen, in Sachen Müllvermeidung, Wertstoffwirtschaft und Kosten für die Bürger beispielgebend im Land zu sein. Die Kosten beispielsweise zählen zu den niedrigsten Brandenburgs und werden bis 2019 nicht ansteigen, obwohl beispielsweise die Tariflöhne der Mitarbeiter angezogen sind. Laut Verfasser eine Auswirkung der Kommunalisierung der Abfallwirtschaft - die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft (BDG) nimmt als Tochter des Landkreises diese Dienstleistungen wahr.

Verstärkt wird die differenzierte Erfassung von Wertstoffen das Geschehen im Barnim bestimmen. Beispiel Bioabfälle: Aktuell stellt der Landkreis in Pilotversuchen den Bürgern Biotonnen zur Verfügung. Auch nehmen die drei Wertstoffhöfe in Bernau, Wandlitz und Eberswalde Biogut an. Langfristig sollen bis 2020 sieben Barnimer Wertstoffhöfe dazu in der Lage sein. Zudem prüft der Kreis den Aufbau eigener Verarbeitungskapazitäten. In einem Maximalszenario sollen 2020 knapp 20 000 Tonnen Bioabfälle erfassen werden, davon 7800 Tonnen via Biotonne. Eine Entwicklung, die dann Auswirkungen auf die Abfahrzyklen der Restmülltonne hätte, wie im jüngsten Umweltausschuss diskutiert wurde. "Wenn organische Abfälle entfallen, reden wir möglicherweise nicht mehr über einen Drei-Wochen-Rhythmus, sondern über einen Abfahrzyklus von fünf Wochen", merkte beispielsweise Johannes Madeja an.

Dezernentin Silvia Ulonska schilderte die Erfahrungen der Fachleute mit der Biotonne: 85 Prozent der Wandlitzer hätten sich diesem Angebot nicht verstellt. Aktuell sind ab Mai weitere Pilotversuche in Panketal und Ahrensfelde geplant, 2018 bekommen auch Bürger anderer Gemeinden entsprechende Angebote.

Ebenfalls im Fokus des Landkreises bleibt das Altpapier. Immerhin 74 Kilogramm je Einwohner werden laut Konzept erwartet, 12 900 Tonnen für den Landkreis. Eingegangen wird auch auf die Stellplätze des Dualen Systems (DSD), dort war es vermehrt zu illegalen Ablagerungen gekommen. Daraufhin reduzierte der Kreis die Stellplätze, beispielsweise in Klosterfelde.

Für eigene Verarbeitungskapazitäten von Bioabfällen sprach sich im Ausschuss der SPD-Abgeordnete Gert Adler aus. "Wenn wir den Bürgern konkrete Produkte anbieten, dann werden sie sich überzeugen lassen. So könnte Terra Preta in einer besseren Qualität als aus dem heimischen Garten und zu günstigen Preisen angeboten werden", so sein Vorschlag.

Der Blick auf den Hausmüll bestätigt die Prognosen. Demnach werden sich in den kommenden Jahren die Mengen durch die Einführung von Bio- und Wertstofftonnen von derzeit jährlich 29 700 Tonnen bis ins Jahr 2025 auf 18 000 bis 22 000 Tonnen reduzieren. Weiterhin passt die Hausmüllanalyse zu den Prognosen. Die organischen Anteile reduzierten sich bereits von 52,8 Prozent auf 48,7 Prozent. Somit kommen weniger Küchen- und Gartenabfälle in die Tonnen. Rückläufig seien die herrenlose Abfälle, die immer wieder mal von Bürgern in Wald und Flur entsorgt werden. Das Schadstoffmobil kommt zunächst bis zum Jahresende 2018 kostenfrei.