Polizeibericht Eberswalde vom 22.02.2017

Biesenthal. Bei der Kollision seines Wagens mit einem Baum an der Straße zwischen Melchow und Biesenthal ist ein Autofahrer am Dienstagmittag schwer verletzt worden. Der Skoda Felicia war gegen 12 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache rund 600 Meter vor dem Biesenthaler Ortseingang von der Fahrbahn abgekommen.Rettungskräfte brachten den 20 Jahre alten Fahrer, bei dem ein erster Alkoholtest einen Wert von 0,4 Promille ergab, ins Eberswalder Krankenhaus. Ein Fordfahrer, dessen Auto von umherfliegenden Teilen des Unfallwagens getroffen und beschädigt wurde, blieb unverletzt. Die Straße musste für über eine Stunde gesperrt werden.

Karambolagevorm Supermarkt

Eberswalde. Bei einem Auffahrunfall in der Heegermühler Straße in Eberswalde ist am Dienstagnachmittag eine Frau verletzt worden. Ein Skodafahrer hatte zu spät gemerkt, dass die Wagen vor ihm gebremst hatten. In Höhe des Rewe-Marktes fuhr er auf einen Mercedes und schob diesen auf einen Mazda. Die Fahrerin des Mercedes erlitt Verletzungen. In Folge des Unfalls staute sich der Feierabendverkehr. Der Blechschaden summierte sich auf rund 16 000 Euro, die drei Autos konnten aber weiter gefahren werden.

Ölwanne aufgerissen bei Ausweichmanöver

Lichterfelde. Bei einem Wildunfall auf der Straße zwischen Lichterfelde und Buckow ist eine Autofahrerin am Dienstagabend mit dem Schrecken davongekommen. Die Frau war mit ihrem Audi A3 einem Wildtier ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen. Dabei riss die Ölwanne auf. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um das ausgelaufen Öl.

45 000 Euro-Autoverschwunden

Blumberg. Einen teuren Audi A4 haben Autodiebe in der Nacht zum Mittwoch in Blumberg gestohlen. Der Wagen, dessen Wert bei rund 45 000 Euro liegt, verschwand von einem Privatgrundstück in der Straße an der Bahn.