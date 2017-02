Polizeibericht Schwedt vom 22.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde. Dienstag gegen 16 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Einkäufer bei einem Lebensmitteldiscounter in der Schwedter Straße zwei Ladendiebe. Er informierte die Polizei, während die Männer ihre Beute versteckten. Die eintreffenden Beamten stellten wenig später das Diebesgut an der beschriebenen Stelle sicher. Dabei stellte sich heraus, dass die 25- und 29-jährigen Ladendiebe vorher bereits bei einem weiteren Discounter im Grundmühlenweg ausgeräumt hatten. Das Diebesgut im Wert von 480 Euro bestand aus Ships und Nüssen. Die Diebe wurden vorläufig festgenommen.

Straßenlaternenbeschädigt

Schönfeld. Fünf beschädigte Straßenlaternen plus zerstörte Leuchtkörper – so steht es im Protokoll, das die Polizei am Montagmorgen in Schönfeld im Storkower Weg fertigte. Unbekannte Täter hatten sich an den Laternen zu schaffen gemacht und damit einen Schaden von 3000 Euro verursacht. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen Sachbeschädigung.

Diesel aus Sattelzug entwendet

Passow. Aus einer Sattelzugmaschine, abgestellt in Passow Am Falkenberg, zapften unbekannte Täter am Wochenende etwa 400 Liter Diesel ab. Die Polizei konnte am Montagmorgen keine Aufbruchspuren am Tank feststellen. Der Schaden wird mit 480 Euro angegeben.