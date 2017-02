artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Wilmersdorf (MOZ) Überfüllte Parkplätze, keine Abstellflächen für Fahrräder, fehlende Wendemöglichkeiten für Busse - der öffentliche Nahverkehr in der Uckermark hat Schwachstellen. Um diese Situation zu verbessern, gibt der Landkreis den Kommunen Geld in die Hand.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554287/

So sieht es an jedem Werktag aus: Rund um den Angermünder Bahnhof suchen sich Autofahrer jede noch so kleine Stelle, weil der Parkraum aufgrund der steigenden Pendlerzahlen nicht ausreicht. Auch unbefestigte Flächen müssen herhalten.

So sieht es an jedem Werktag aus: Rund um den Angermünder Bahnhof suchen sich Autofahrer jede noch so kleine Stelle, weil der Parkraum aufgrund der steigenden Pendlerzahlen nicht ausreicht. Auch unbefestigte Flächen müssen herhalten. © MOZ/Oliver Schwers

Es fängt schon bei den Parkplätzen an: Wer morgens am Pendlerbahnhof Angermünde einen freien Platz ergattern will, muss schon früh aufstehen. Obwohl die Parkflächen in den vergangenen Jahren ausgebaut wurden, sind meist alle belegt. Die Pendler stellen ihre Autos in allen umliegenden Nebenstraßen ab.

Am Bahnhof Wilmersdorf an der RE 3-Strecke nach Stralsund sind überhaupt keine akzeptablen Parkplätze ausgewiesen. Der gesamte Vorplatz ist eng. Niemand weiß, ob er auf öffentlichem Gelände oder schon auf privatem Rasen steht. Dazwischen jonglieren sich die Riesenbusse der Verkehrsgesellschaft hindurch.

An vielen Stellen der Uckermark das gleiche Bild: Seit die Deutsche Bahn viele Bahnhofsgebäude einfach aufgegeben hat, leidet das gesamte Umfeld. Es fehlt nicht nur an Parkplätzen, Fahrradständern, Hinweisschildern oder behindertengerechten Zugängen. Es fehlt auch schlichtweg an einer optischen Aufwertung. Vor allem an der Stettiner Strecke, wo die großen Empfangsgebäude und Bahnanlagen in Passow, Casekow oder Tantow schon wesentlich bessere Zeiten erlebt haben.

Darüber ärgern sich Reisende und Einheimische gleichermaßen. Touristen sind nicht selten geschockt über den Zustand verlodderter Bahnanlagen, Vorplätze oder schlechter Nahverkehrsverbindungen.

Im Landkreis kennt man diese Probleme. Schon in den vergangenen Jahren hat die Verwaltung vor allem über Förderprojekte einige Bauvorhaben zur Verbesserung der Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr unterstützt. So entstanden zusätzliche Parkflächen, Haltestellen oder Fahrradstellplätze.

Jetzt sollen weitere Probleme im Nahverkehr aus dem Weg geräumt werden. Der Landkreis will Kommunen bei Bauvorhaben unterstützen und stellt dafür insgesamt 100 000 Euro pro Jahr über eine neue Richtlinie in Aussicht. Der erste Antrag kam sofort aus dem Amt Gartz. Es geht um die dringend notwendige Neugestaltung des Bahnhofsumfelds in Tantow - ebenfalls seit Jahren ein Sorgenkind.

In Wilmersdorf prüft die Deutsche Bahn derzeit sogar eine Verlegung des gesamten Bahnsteigs Richtung Norden, um einen komplett neuen Zugang zu schaffen. Hier ist die Stadt Angermünde beteiligt. Nachholebedarf besteht auch in Haßleben. Dort treffen sich verschiedene Busse an der Bundesstraße 109. Die Kinder müssen quer über die Fahrbahn laufen. Die Liste der Unzulänglichkeiten im Nahverkehr ließe sich beliebig fortsetzen.

Wenn der Kreistag den neuen Fördertopf bestätigt, sollen die Mittel ein Anreiz für Kommunen sein, mit Bauvorhaben den Nahverkehr zu verbessern. Das in Aussicht gestellte Geld kann auch als Eigenanteil für größere Förderprojekte genutzt werden.

In Schwedt hat sich die Situation für Pendler längst verbessert. Am Haltepunkt Mitte und am eigentlichen Bahnhof gibt es ausreichend Parkplätze und Direktanschluss an den Bus.