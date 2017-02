Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 22.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Der Fahrer eines polnischen Kleintransporters hat am Dienstagabend auf der Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Friedersdorf in Richtung Grenze eine Notrufsäule umgefahren. Der 24-Jährige war mit seinem Fahrzeug gegen 22.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto hatte dort die Notrufsäule erfasst, die vollständig aus der Verankerung gerissen wurde. Der Fahrer blieb unverletzt, aber sein Fahrzeug war nicht mehr fahrtüchtig. Der Gesamtschaden wird auf 40 000 Euro geschätzt.

Gesuchter Dieb verhaftet

Am Dienstag haben Bundespolizisten und polnische Grenzschützer einen mit Haftbefehl gesuchten Mann auf der Autobahn festgenommen. Eine gemeinsame Streife hatte gegen 23.55 Uhr einenin Richtung Polen fahrenden Pkw Mercedes kontrolliert. Gegen den 48-jährigen Fahrer lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vor. Er war wegen Diebstahls zu 2100 Euro Geldstrafe oder70 Tagen Gefängnis verurteilt worden. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Tote Ente am Stadion

Auf dem Gelände vom Stadion der Freundschaft am Buschmühlenweg ist eine tote Ente gefunden worden. Das Tier wurde von Feuerwehrleuten geborgen und ins Landeslabor zur Untersuchung gebracht.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute an der Pillgramer Straße. Am Freitag wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der August-Bebel-Straße gemessen.

Feuerwehr

Blitzer