Polizeibericht Gransee vom 22.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554291/

Zehdenick. Am Netto-Markt an der Philipp-Müller-Straße in Zehdenick wurde vermutlich durch einem Faustschlag das Display eines Leergutautomaten beschädigt. Der Schaden wurde der Polizei am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Wer da vermutlich seinen Frust ausgelassen hat, ist bisher unbekannt. Am Automaten entstand ein Schaden von rund 2 000 Euro. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigungwurde aufgenommen.

In Gartenlauben eingebrochen

Zehdenick. Bislang Unbekannte sind in eine Gartenlaube an der Waldstraße in Zehdenick eingedrungen und haben dabei zumindest einen Sachschaden in Höhe von rund 1 100 Euro verursachten. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme am Dienstagnachmittag noch nicht fest.