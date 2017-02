Polizeibericht Neuruppin vom 22.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Langfinger mit süßem Zahn: Zwölf Schokoladenriegel nahm ein 21-Jähriger am Dienstagmittag aus einer Schachtel in einem Lebensmittelgeschäft an der Neuruppiner Junckerstraße und steckte die Süßigkeiten in seine Herrenhandtasche. Dabei wurde der Mann von einem Ladendetektiv beobachtet. Der 21-Jährige wurde noch im Geschäft gestellt. Gegen ihn wurde Strafanzeige aufgegeben.

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Neuruppin (RA) Bei einer Verkehrskontrolle an der Neuruppiner Puschkinstraße am Dienstagvormittag bemerkten Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft eines 44-jährigen BMW-Fahrers. Dieser pustete 1,98 Promille. Der Mann händigte den Beamten einen österreichischen EU-Führerschein aus. Dieser wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den 44-Jährigen wurde Anzeige erstattet.

Alkoholisierter Fahrer gestoppt

Neuruppin (RA) Mit 1,8 Promille in der Atemluft war ein 42-jähriger Renault-Fahrer am Mittwoch gegen 1.30 Uhr auf der Neuruppiner Straße in Alt Ruppin unterwegs. Dies fiel den Polizisten bei einer Verkehrskontrolle auf. Der Mann wurde zur Blutentnahme zur Wache mitgenommen, der Führerschein eingezogen. Der Renault musste stehen bleiben.

3,71 Promille und zwei Joints

Neuruppin (RA) Eine berauschte 31-Jährige fanden Polizisten am Dienstagmittag in ihrem Hyundai an einem Möbelgeschäft an der Neuruppiner Junckerstraße vor. Der Atemalkoholtest ergab 3,71 Promille. Zudem gab sie an, noch zwei Joints geraucht zu haben. Weil die Frau aus eigenen Kräften nicht mehr aus dem Streifenwagen aussteigen konnte, apathisch wirkte und kaum noch ansprechbar war, wurden ihr im Krankenhaus Blutproben entnommen. Da die 31-Jährige in seelisch schlechter Verfassung zu sein schien, überwies ein Arzt sie in die Psychiatrie. Der Führerschein der jungen Frau wurde sichergestellt.