Polizeibericht Neuruppin vom 22.02.2017

Lindow (RA) Ein 18-Jähriger hat sich am Dienstagnachmittag in Lindow einen 16-Jährigen vorgeknöpft. Der Ältere war am Nachmittag mit seiner drei Jahre jüngeren Freundin im Stadtpark spazieren, als ihnen der 16-Jährige entgegenkam. Das Mädchen kannte ihn bereits, da ihr der Junge im Vorfeld einmal an den Po gefasst haben soll. Die 15-Jährige erzählte ihrem Freund davon.Dieser schlug dann mehrfach auf den 16-Jährigen ein. Der Jüngere erlitt leichte Verletzungen. Weiterhin nahm der 18-Jährige dem 16-Jährigen die Brille und Mütze weg und warf diese in ein Gebüsch. Die Polizei nahm Anzeigen wegenBeleidigung und Körperverletzung auf. Der 16-Jährige wollte seine Verletzungen selbst einem Arzt vorstellen.

13 Lkw-Planen aufgeschlitzt

Linum (RA) Auf der Suche nach Diebesgut sind in der Nacht zu Mittwoch auf dem Rast- und Tankstellengelände Linumer Bruch die Planen von 13 Sattelaufliegern aufgeschlitzt worden. In elf Fällen wurde laut Polizeiangaben nichts von den Hängern gestohlen. Von einem Lkw verschwanden von der Ladefläche mehrere Dutzend Kartons mit Kissen und von einem weiteren zwei Kartons mit diversen Zeitschriften. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.