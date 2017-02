Fehlende Sprachkenntnisse größtes Problem

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Nur 42 Flüchtlinge stehen in Oder-Spree regulär in Brot und Lohn. Auf der anderen Seite werden 940 vom Jobcenter, beziehungsweise dem Arbeitsamt, betreut. Dabei suchen viele Betriebe händeringend Auszubildende und Fachkräfte. Wie das zusammengeht, darüber haben sich am Mittwoch in Beeskow Unternehmer und Behördenvertreter unterhalten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554296/

Erhellend war ein Einblick in eines der wenigen Unternehmen in der Region, das Flüchtlinge ausbildet. Die Baufirma Bonava mit einer Repräsentanz in Fürstenwalde hat derzeit zwei junge Somali als Lehrlinge und einen weiteren in einer Einführungsqualifikation. "Die Jungs sind willig und fleißig", bescheinigt der Ausbildungsleiter des Betriebs Steven Reichert. Ursprünglich seien es sechs Auszubildende aus Flüchtlingsländern gewesen, davon seien aber vier abgesprungen. Reichert räumt ein, dass es bei der Integration der Auszubildenden auch Probleme gibt. So sei es in einem körperlich anstrengenden Beruf, wie dem Bauwesen, problematisch, wenn religiöses Fasten zu streng gehandhabt werde. Das größte Hindernis sei allerdings die Sprache. Reichert fordert, dass Lehrlinge ohne deutsche Sprachkenntnisse vor Ausbildungsbeginn Kurse absolvieren, die in anerkannte Zertifikate münden.

Veronika Hasler, Wirtin der Klosterklause in Neuzelle, arbeitet seit 20 Jahren mit Auszubildenden, darunter auch einige aus osteuropäischen Staaten. Sie und ihr Mann Gernot Hasler, Inhaber des Betriebs, sind am Überlegen, ob sie Flüchtlinge zur Lehre nehmen. Veronika Hasler nutzte die Informationsveranstaltung in Beeskow, um von den Experten der Arbeitsagentur, des kommunalen Jobcenters und der Kammern Fragen auf ihre Antworten zu erhalten. So ist der Neuzeller Wirtin wichtig, dass die Azubis aus Flüchtlingsländern eine intensive Betreuung zur Seite gestellt bekommen.

Es gebe noch viel zu tun, um Menschen aus Flüchtlingsländern in reguläre Arbeit zu bringen, konstatierte Jochen Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur in Frankfurt (Oder).

Kontakte: Arbeitsagentur: frankfurt-oder.bgf@arbeitsagentur.de; IHK: Tel. 0335 56211500; Handwerkskammer: 0335 5619153