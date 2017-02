Alltagshilfen und unterstützende Technik

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Der Landkreis Havelland hat am Mittwochvormittag die erste technikunterstützte und barrierearme Musterwohnung in Rathenow eröffnet. Dieser Teil des Demografie-Projektes trägt den Namen "SelmA" (Selbstständig leben mit Alltagshilfen) und bietet auf den 60 Quadratmetern der Zwei-Raum-Wohnung viele verschiedene technische Alltagshilfen, die das selbstbestimmte Wohnen in den eigenen vier Wänden für eine möglichst lange Zeit unterstützten können.