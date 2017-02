SPD- Kandidat Schulz stellt sich vor

artikel-ansicht/dg/0/

Königs Wusterhausen (MOZ) Die SPD eilt mit ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl von einem Umfragehoch zum nächsten. Am Mittwoch hat sich der Hoffnungsträger der Sozialdemokraten in Brandenburg vorgestellt. Dabei verteidigte er seine Reformideen.

Martin Schulz hat als Kanzlerkandidat soeben erstmals brandenburgischen Boden betreten, da kommt er gleich in den Genuss hiesigen Charmes. Die SPD-Landtagsabgeordnete Sylvia Lehmann empfängt ihn mit den Worten: "Es regnet. Wollen wir reingehen? Sonst werden die Haare nass." - "Na, vielen Dank!", antwortet Fast-Glatzkopf Schulz trocken. Und Ministerpräsident Dietmar Woidke seufzt: "Ja, so ist sie, die Kollegin ..."

Willkommen also in der Mark! Drei Wochen nach seiner Inthronisierung ist Martin Schulz auf einer ersten Rundreise durch die Bundesrepublik in Brandenburg zu Gast. Bei dem Einlagesohlen-Hersteller Schelchen in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) will er sich über gute betriebliche Aus- und Weiterbildungskonzepte informieren. Außerdem stehen an diesem Tag ein Besuch beim "Netzwerk für gesunde Kinder" und ein Ehrenamtler-Empfang auf dem Programm, bevor es für den Hoffnungsträger der Bundes-SPD weiter nach Sachsen geht.

Der Besuch in dem 170-Mitarbeiter-Betrieb am südlichen Berliner Stadtrand folgt einer klaren Chronologie. Gespräch mit dem Chef, Rundgang durch die Produktionshallen und dann - ohne Presse - eine Unterhaltung mit Azubis. "Die Leute sollen frei reden können. Ich will zuhören, mir Anregungen holen für das Wahlprogramm", erklärt der 61-Jährige. Dass mache er auf seiner Tour überall so. Vor ein paar Tagen habe er auf diese Art in Nordrhein-Westfalen ein offenes Gespräch mit einem Altenpfleger geführt. Was der über seine Arbeitsbedingungen erzählte, habe ihn nachdenklich gemacht, sagt Schulz.

In diesem Sinne nimmt er im Gespräch mit Schelchen-Chef Thomas Timm den Faden der Debatten der vergangenen Tage auf. "Viele Menschen vermissen den Respekt am Arbeitsplatz", sagt er. Sie seien es leid, als "Kostenfaktoren mit Ohren" betrachtet zu werden. "Die Wertschätzung der Beschäftigten ist ein wichtiges Thema für Arbeitswelt und Gesellschaft in unserem Land." Investitionen in Köpfe seien der Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit in unserem Land. "Auch 58-Jährige sind nicht zu alt für den Arbeitsmarkt."

Es sind vage Formeln und Forderungen, die der SPD-Kanzlerkandidat vorträgt. Kaum jemand nimmt ihm das im Moment übel, schließlich ist er erst seit wenigen Tagen im Amt. Die Umfragewerte sind nach wie vor sehr erfreulich für die Sozialdemokraten. Aber im Gespräch mit Thomas Timm wird deutlich, dass es nicht so einfach bleiben dürfte.

Der geschäftsführende Gesellschafter des in 50 Länder exportierenden Betriebs kommt auf befristete Arbeitsverträge zu sprechen und bezieht sich damit auf die ersten konkreten Aussagen des Kandidaten zu seinen Vorstellungen über den künftigen Arbeitsmarkt. "Befristete Arbeitsverträge sind kein Teufelszeug", gibt Timm zu bedenken. "Unsere Auftragslage schwankt immer wieder. Darauf müssen wir reagieren können." Auch seien befristete Verträge in seinem Haus oft der Weg hin zu einer Entfristung, "wenn sich die Marktlage stabilisiert".

Schulz hatte am Montag die Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland als viel zu hoch kritisiert. Aber der Kandidat pflichtet dem Brandenburger Unternehmer bei. Mit Zeitverträgen in dem von ihm beschriebenen Sinne sei er ausdrücklich einverstanden. Sein Kampf gelte der "sachgrundlosen" Befristung von Verträgen. "Vielleicht ist es gut, das noch einmal zu präzisieren."

Dass er mit seiner Kritik an der Agenda 2010 der langjährigen Linie seiner Partei widerspreche, kratzt ihn gar nicht. "Alles hat seine Zeit. Wir leben im Jahr 2017, die Debatten von 2003 helfen uns heute nicht weiter", sagt Martin Schulz. "Wenn Gesetze Ungerechtigkeiten produzieren, müssen sie geändert werden."

Er sagt das unaufgeregt, wie auch sein ganzes Auftreten an diesem Vormittag in Königs Wusterhausen uneitel und freundlich ist. Bei den Frauen an den Werkbänken kommt das gut an. "Ein sympathischer Mann", sind sie sich einig.