Wenn nachts im Forst der Waldkauz schreit

Müllrose (MOZ) Der Waldkauz ist der Vogel des Jahres 2017. Er passt sich mit seinem naturfarbenen Federkleid fast perfekt den Bäumen an und ist daher kaum zu erkennen. Am Sonntag bietet die Naturwacht eine geführte Wanderung "Auf den Spuren des Waldkauzes" an.

Den meisten Brandenburgern wird der Waldkauz durchaus bekannt sein, obwohl sie selber kaum im Wald unterwegs sind. Denn der Vogel mit seinem markanten Schrei ist quasi ein Filmstar, der in vielen britischen Krimi mitwirkte: Die Szene ist ohnehin düster und grau, beispielsweise ein einsamer Friedhof oder ein dunkler Wald. Und plötzlich ertönt ein schrecklicher Schrei - dies ist der Auftritt des Waldkauzes.

Sein markanter Ruf ist Torsten Spitz von der Naturwacht Schlaubetal bestens vertraut. Er wird am Sonntag die Wanderung anführen. Dabei wird der typische Schrei des Waldkauzes zur Geltung kommen, denn daran wird sich der Ornithologe orientieren. Der Waldkauz, der zur Eulen-Familie gehört, ist ein nachtaktives Tier. Man sieht sie nicht oder nur selten, aber man kann sie aber sehr gut akustisch erleben. Der Waldkauz lebt in den Höhlen des Waldes, vorzugsweise in alten Baumlöchern. Er hat sich in seiner langen Entwicklung an das Leben im Finstern angepasst - er ähnelt mit seinem grau-weiß-braunen Federkleid vielen Bäumen, so dass er dort fast perfekt getarnt ist.

Ein unkundiger Wanderer würde den Waldkauz auf seinem Sitzplatz an einem Baum nicht erkennen. "Sobald wir am Sonntag die ersten Schreie gehört haben, werden wir diesen folgen und dann die Bäume mit unseren Blicken absuchen", erläuterte Torsten Spitz.

Die Freude bei Naturfreunden über die diesjährige Wahl des Kauzes zum Vogel des Jahres ist groß. Denn die nächtlichen, schaurigen Rufe, der lautlose Flug und das Sehen bei fast völliger Dunkelheit begeistern viele Vogelkundler.

Im Schlaubetal leben etwa 20 bis 25 Eulen-Paare, weiß Torsten Spitz zu berichten. Besonders in den Wäldern bei Weichensdorf finden die Tiere das, was sie schätzen: alte Bäume mit Höhlen, vorzugsweise Eichen und Buchen.

Wie alle Eulen hat der nächtliche Jäger besonders feine Sinne. Auch die leisesten Geräusche nimmt er bis zu 100 Meter weit wahr und kann mit seinen schwarzen Knopfaugen auch nachts ausgezeichnet sehen. Er kann nahezu lautlos anfliegen und seine Beute überraschen. Waldkäuze beginnen etwa 20 Minuten nach Sonnenuntergang mit der Nahrungssuche.

Ganz oben auf seinem Speiseplan stehen Mäuse. Die Beutetiere werden runter gewürgt, verdaut und der Rest wieder ausgespuckt. Der Jäger frisst ferner auch Ratten, Jungkaninchen sowie Frösche, Kröten, Käfer und gegebenenfalls sogar Regenwürmer. Der Waldkauz kann mit seiner Größe von rund 40 Zentimetern und einem Durchschnittsgewicht von etwa 560 bis zu 300 Gramm schwere Tiere überwältigen und abtransportieren.

Wenn er keine anderen Beutetiere findet, dann greift er sich auch Vögel, gelegentlich auch kleinere Eulen wie den Raufuß- und den Sperlingskauz.

Umgekehrt kann auch der Waldkauz zum Ziel werden, namentlich der Habicht attackiert ihn gelegentlich. Für die meisten Todesfälle sei allerdings der Mensch verantwortlich, erläuterte Torsten Spitz. Bei mehr als 70 Prozent aller Todesfälle handele es sich um Verkehrsunfälle. Junge Waldkäuze würden die Situation auf der Straße sehr oft falsch einschätzen - und schon werde das Tier von Auto erfasst.Der Bestand der Waldkäuze ist allgemein stabil, dies gelte auch für das Schlaubetal.

Der Waldkauz ist wie die Eulen allgemein ein Tier, welches die Phantasie der Menschen seit Jahrhunderten anregt. So hat er auch in Sagen Eingang gefunden - gilt der nachtaktive Jäger oft auch als Totenvogel. Wenn in der Dunkelheit sein unheimlicher Ruf "Huu-hu-huhu-huu" erklingt, empfinden es viele Wanderer als sehr schaurig. Ertönt dann noch sein scharfer, kurzer Schrei "Ku-witt", so verstehen seit Generationen viele Menschen dies als "Komm mit" und befürchten, dass jetzt Gevatter Tod vor ihrer Haustür steht und sie packen will.