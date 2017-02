"Thomas" fegt über Brandenburg hinweg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Da braut sich was zusammen: Wetterdienste warnen vor dem Sturmtief "Thomas", das am Donnerstag über Deutschland hinwegfegt und teilweise Orkanböen mit sich bringen kann. "Los geht es ab dem Mittag über dem Münsterland", kündigte Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net an. "Danach zieht das stärkste Sturmfeld weiter über Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg." Stellenweise sei selbst im Flachland mit bis zu 120 Stundenkilometern zu rechnen. Einzelne Böen könnten 140 Kilometer pro Stunde erreichen.

Gut festhalten: Stürme mit Orkanstärke sind in unseren Breiten gar nicht so ungewöhnlich. © picture-alliance/ dpa

Ganz so heftig wird es in Brandenburg aber wohl nicht. "Bei uns ist am Abend und vor allem in der Nacht zum Freitag mit Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometern zu rechnen", sagt Cathleen Weber vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Potsdam. Vereinzelt könnten die Böen auch 100 Stundenkilometer erreichen.

Zudem sei nicht ausgeschlossen, dass es im südlichen Teil des Landes, an der Grenze zu Sachsen, bei Windstärke 11 und bis zu 110 Kilometern pro Stunde auch orkanartig wird. Von Orkanböen hingegen spricht man erst ab 117 Kilometern pro Stunde.

Dennoch rät die DWD-Meteorologin dazu, unnötige Aufenthalte im Freien zu vermeiden. "Insbesondere besteht die Gefahr, dass Dachziegel abstürzen, morsche Äste von den Bäumen fallen oder Mülltonnen durch die Luft gewirbelt werden."

Auch Autofahrer sollten vorsichtig sein. "Vor allem, wenn sie über Brücken fahren, wo der Wind freie Bahn hat", erläutert Cathleen Weber weiter. Sie warnt, dass etwa unbeladene Anhänger von Lkw umgeweht werden könnten.

Zugleich betont die Meteorologin, dass Stürme mit Orkanstärke in Brandenburg prinzipiell "gar nicht so selten sind, wie man vielleicht denkt". Vor allem im Herbst und im Frühjahr, wenn Luftmassen aus dem kalten Norden und dem warmen Süden über Mitteleuropa aufeinandertreffen, können sich Stürme mit sehr hohen Geschwindigkeiten entwickeln.

In diesen Tagen wird Deutschland jeden Tag von mindestens einem Tiefdruckgebiet überquert. Am Mittwoch war es "Stefan", heute folgt das vorerst stärkste, der "Thomas". Ihnen folgen nach Angaben des Wetterexperten Dominik Jung noch bis Dienstag oder Mittwoch fünf weitere Tiefdruckgebiete, die immer wieder Regen und Wind, aber zumeist auch frühlingshafte Temperaturen mit sich bringen.

Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht aktuelle Warnungen online: www.dwd.de