Café-Traum wurde Albtraum

Fürstenwalde (MOZ) Das verwahrloste Grundstück an der Ecke Eisenbahnstraße/Gartenstraße in Fürstenwalde ist für viele ein Ärgernis: für die Bürger, die Stadtverwaltung und den Eigentümer. Seit Jahren geschieht nichts. Am 9. März entscheidet das Landgericht über die Zukunft.

Nach Ansicht von Norbert Schmidt könnte alles jetzt ziemlich schnell gehen. Der Hausverwaltung, die seinen Namen trägt, hat das Grundstück 2011 von der Stadt gekauft. "Ich habe einen neuen Investor, die renommierte Projektentwicklungsgesellschaft GBI AG. Die würden noch dieses Jahr anfangen. Das Haus könnte 2018 fertig werden", sagt er. Vergangene Woche wollte er das den Mitgliedern des Hauptausschusses vorstellen. Das BFZ beantragte für ihn Rederecht im nicht öffentlichen Teil. "Wir haben abgestimmt. Die klare Mehrheit war dagegen", berichtet der Ausschussvorsitzende, Uwe Koch (CDU).

Schmidt sagt, er habe auch alle Fraktionen angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. "So kann man doch nicht mit einem ortsansässigen Unternehmer umgehen", schimpft er. Die Gesellschaft existiert seit 1993 in Fürstenwalde, betreut hier 400 und in der der Region von Berlin bis Frankfurt weitere 1000 Wohnungen.

Dass die Stadtverordneten auf stur schalteten, hat einen Grund: Fürstenwalde und die Hausverwaltung GmbH sind derzeit Prozess-Gegner. Einmal hat Schmidt schon verloren, ist in Berufung gegangen. Nun steht die nächste Verhandlung am 9. März vor dem Landgericht an. Die Stadt will seit 2013 das Grundstück zurück. Im Kaufvertrag von 2011 steht eine Bebauungsfrist von drei Jahren, räumt Schmidt ein. Die wurde in der Tat nicht einhalten. "Aber das lag nicht an uns. Wir waren keinesfalls untätig", betont der Unternehmer. Und erzählt den Lauf der Dinge aus seiner Sicht:

Er erwarb das Grundstück, weil er mit der Bäckerei Dreißig übereingekommen sei, an der Stelle für sie zu bauen. Der Gedanke gefiel den Stadtplanern. Sie hatten dort aus Mangel an Investoren eine Grünanlage vorgesehen. Heute sind Innenstadtgrundstücke begehrt, 2011 sprach in Fürstenwalde noch niemand von der wieder wachsenden Stadt, Schrumpfen war die Zukunft. Aber ein Café - das wäre eine schöne Reminiszenz an die Vergangenheit. Denn an der Stelle befand sich von 1900 bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg das beliebte Café Dondé.

Die Planer ließen die Grünpläne fallen. Und Schmidt? "Ich bekam keine Zustimmung für eine zweigeschossige Bebauung", erzählt er. Das neue Haus sollte der Umgebung angepasst werden, also änderte er auf fünf Geschosse und schaute sich nach Mietern um; Verhandlungen mit Dreißig liefen, einen Vertrag hatte er aber noch nicht. "Auf Anregung des Bürgermeisters habe ich Verhandlungen mit der Rahnschule aufgenommen, die zusätzliche Räume suchte", sagt Schmidt. Ein Mietvertrag wurde vorbereitet. Das neue Nutzungkonzept: Café, Schulungsräume und acht Wohnungen. Der Bauantrag wurde genehmigt. Dann sprang die Schule ab.

Schmidt änderte die Pläne: 18 Eigentumswohnungen und drei Gewerbeeinheiten. Auch das sei genehmigt worden. Nur die Banken spielten nicht mit, sie wollten als Garantie, das mindestens die Hälfte der Wohnungen verkauft ist. Dann sei wieder ein Vorschlag vom Bürgermeister gekommen, sagt Schmidt: der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) suche Räume. Er verhandelte, doch Mitte 2013 kam eine Absage, der MDK zog ins AOK-Haus beim Bahnhof. Und dann kam die Rücknahmeforderung von der Stadt. "Ich habe noch zwei Investoren vorgestellt, sie wurden abgelehnt. Und über den jetzigen wollte man gar nicht mehr mit mir reden", schimpft Schmidt.

Die Rückgabe des Grundstücks ist für ihn nicht mehr der Streitpunkt. Er will aber nicht nur den Kaufpreis zurück, sondern auch den Aufwand für die bisherigen Pläne. "Wir haben einen sechsstelligen Betrag ausgegeben."

Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst ist unnachgiebig: Sechs Jahre seien ergebnislos verstrichen. Schmidt habe zwar Investoren vorgeschlagen, aber nie Mietverträge oder Bankbürgschaften vorlegen können. Die Tipps Rahnschule und MDK habe er gegeben, weil die Hausverwaltung händeringend nach Mietern gesucht habe, sagt Hengst. "Wir stehen kurz vor dem Prozess, wollen jetzt Klarheit und das Grundstück weiter vermarkten. Der Investor kann sich am 10. März bei der Stadt melden." Es gebe aber auch schon weitere Interessenten. Und zu den Planungskosten sagt der Bürgermeister: "Wenn die Pläne so gut sind, kann Herr Schmidt sie dem neuen Investor zum Kauf anbieten."