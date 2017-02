Finowkanal kostet Eberswalde Millionen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Vor den Stadtverordneten haben Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski und Jan König, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Tourismus, am Dienstagabend erstmals öffentlich gesagt, was die Mitgliedskommunen der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal die Übernahme aller zwölf Schleusen an der mehr als 400 Jahre alten Wasserstraße kosten würde. Ihre Wirtschaftlichkeitsanalyse beruht auf mehreren Annahmen - vor allem der, dass der Bund, wie in den Verhandlungen zugesichert, die Hälfte aller Kosten, auch für die Planung, trägt. Zudem wird davon ausgegangen, dass für die an den Schleusen nötigen Investitionen bis 2020 Fördermittel in Höhe von 30 Prozent fließen, dass mit dem Neubau 2019 begonnen werden kann und dass die Baukosten jährlich um 1,5 Prozent steigen.