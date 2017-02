Abschottung und Kontrolle

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Asylpakete, Integrationsgesetz, immer wieder Anläufe auf europäischer Ebene - die Bundesregierung unternimmt einiges, um in der Flüchtlingsthematik entscheidungs- und handlungsfähig zu erscheinen. Nicht alles in dem Maßnahmebündel ist indes gleich wirksam, vieles bleibt umstritten und manches wird den Bereich des Wunschdenkens kaum verlassen.

Sinnvoll ist es, wenn den Behörden künftig die Identitätsfeststellung von Asylbewerbern per Handy-Datenauslesung erleichtert wird. Damit kann Sozialmissbrauch unterbunden, können Straftäter oder Gefährder schneller ausgewiesen werden. Wünschenswert wäre zweifellos auch ein funktionierendes europäisches Ein- und Ausreiseregister sowie die Vernetzung der nationalen Polizei- und Sicherheitsbehörden.

Eine Schwachstelle bleibt weiterhin der Schutz der EU-Außengrenzen. Die Balkan-Route ist zwar weitgehend dicht, das damit verbundene humanitäre Problem aber auf Griechenland und die Türkei nur ausgelagert. Offen ist weiterhin der Fluchtweg über das Mittelmeer; oft mit tödlichen Konsequenzen. Der zuständige Brüsseler Kommissar Avramopoulos sieht die EU zwar durch die Grenzschutzbehörde Frontex inzwischen besser aufgestellt, doch noch immer sterben täglich Menschen. Und die Bekämpfung der Fluchtursachen in vielen afrikanischen Staaten wird Jahre dauern, wenn sie denn überhaupt gelingt.

Über Libyen sind allein im vergangenen Jahr rund 180 000 Flüchtlinge nach Italien gelangt. Bis zu 350 000, so die Schätzungen, warten in dem Land auf die Überfahrt. Da werden die in dem Gebiet operierenden europäischen Schiffe auch weiterhin eher Seenotrettungsdienst als eigentlicher Grenzschutz sein.

Zu sicheren Herkunftsstaaten werden Libyen und die Länder der Sahelzone auf absehbare Zukunft kaum zu erklären sein. Das hieße, den Zynismus, den die Bundesregierung gerade mit afghanischen Flüchtlingen treibt, auf die Spitze treiben. In Afghanistan herrscht seit über 30 Jahren Krieg. Aber das sei wohl kein Grund, aus dem Land zu fliehen, meint die Koalition.

Längst hat die Kanzlerin ihre Politik einer Stimmung angepasst, die auf Abschottung und Kontrolle zielt. Will sie politisch überleben, hat sie freilich wenig Wahlmöglichkeiten, da die europäische Solidarität, die Deutschland und andere Aufnahmeländer entlasten könnte, ein Fremdwort bleibt.