Stillstand bei Bauprojekten

Im Bauausschuss waren am Dienstagabend viele wichtige Männer zu Gast: Planer, Investoren, Architekten. Sie alle erhofften sich Beschlussempfehlungen für ihre Projekte und klare Handlungsaufträge der Ortspolitiker. Doch die konnten sich nach langen Diskussionen nur auf eines einigen - Entscheidungen zur Entwicklung der Gebiete zwischen Rüdersdorfer Straße und Kalksee sowie Stolp Nordost wurden vertagt.

Für das erste Projekt war vorgesehen, der Gemeindevertretung eine Beschlussempfehlung für ein Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans und eine Änderung des Flächennutzungsplans zu geben. Derzeit ist das Areal als Sondergebiet "Freizeit und Erholung" eingetragen. Das steht aber den Plänen der zwei Investoren entgegen, die sich das Grundstück teilen. Im westlichen Teil, der ehemaligen Feriensiedlung, soll eine Wohnbebauung mit 30 Häusern unterschiedlicher Größe entstehen, im östlichen Teil, der alten Ertel-Werft, sind eine Bootsmanufaktur, eine Tischlerei und Wohnnutzung vorgesehen.

Statt Entscheidungen gab es insbesondere an der ersten Planung, die ein irischer Investor umsetzen will, wie schon im Bauausschuss im April 2016 einige Zweifel. Jens Mehlitz (Woltersdorfer Bürgerforum) sagte, es sei gigantisch, was dort an Wohnungen auf engem Raum entstehe. Dirk Hemmerling (Unser Woltersdorf) fragte, ob es eine vertragliche Vereinbarung zwischen beiden Eigentümern geben werde, da Konflikte zwischen Wohnbebauung und Gewerbe zu erwarten seien. Architekt Martin Cotter als Vertreter des irischen Investors erklärte, das sei nicht nötig. "Wir haben da keine Bauchschmerzen und vertrauen voll auf das Gesetz, das für Gewerbe in der Nähe von Wohnungen einige Auflagen vorsieht."

Stefan Bley (CDU) mahnte an, "dass wir uns zunächst mal darauf verständigen müssten, ob Woltersdorf überhaupt wachsen soll, bevor wir dem Projekt zustimmen". Schon jetzt fehlten viele Kitaplätze. Eine Kita als Forderung an die Investoren brachte der Ausschussvorsitzende Jelle Kuiper (Grüne) ins Spiel. Positiv äußerte sich Carsten Utke (CDU/SPD). "Wir wollten immer, dass dieses Gebiet belebt wird und sich dort Menschen aufhalten. Jetzt haben wir Investoren, die Wohnungen bauen wollen. Wenn nun doch nichts passieren soll, müssen wir das sagen. Das ist sonst unfair gegenüber den Investoren." Kuiper schlug vor, das Thema in einer Sondersitzung erneut zu beraten. Bis dahin sollen alle Fraktionen schriftliche Stellungnahmen mit ihren Forderungen an die Investoren erarbeiten. Martin Cotter sagte dazu: "Wir können über alles reden."

Keine Entscheidung wurde auch für das Gebiet Stolp Nordost mit Stolper Weg/Kiesweg und Im Krähenwinkel getroffen, wo der Investor Venture 2000 aus Berlin 71 Häuser für mehr als 200 neue Einwohner schaffen will. Die Planungen für das Vorhaben gerieten ins Stocken, nachdem das Unternehmen 2013 auf einem 2,5 Hektar großen Waldstück fast alle Bäume hatte fällen lassen und sich damit den Unmut vieler Woltersdorfer zuzog. "Nachdem es jetzt viele personelle Wechsel in der Gemeinde gab, eine neue Bürgermeisterin und neue Bauamtsleiterin gibt, wollen wir einen Neuanfang und ein Signal, ob das gewünscht ist", sagte Wolfram Schnieber, Bevollmächtigter des Investors, im Ausschuss - ohne auf konkrete Planungen einzugehen. Ein verbindliches Signal bekam er nicht. Auch hier wollen die Fraktionen Stellungnahmen erarbeiten.