Spion-Puppe verbannt

Auch der Oranienburger Spielzeugladen "Nanis Kinderparadies" in der Bernauer Straße hat Cayla ganz aktuell aus dem Regal verbannt. Die Herstellerfirma Vivid hat dem Oranienburger Spielzeughändler am Dienstag mitgeteilt, die Puppe sei "wegen eines Rechtsstreits" auszusortieren, wie eine Verkäuferin am Mittwoch bestätigte.

Die Bundesnetzagentur hatte kürzlich amtlich Alarm geschlagen und die Eltern aufgefordert, die Puppe Cayla zu vernichten, weil sie eine "unerlaubte funkfähige Sendeanlage in sich trage" und dadurch zum Spitzel im Kinderzimmer werden kann. Dass es sich um ein getarntes Abhörgerät handele, weist die Herstellerfirma Vivid zurück.

"Fantastisch, was ich alles kann", steht auf Caylas Verpackung. Auf der Längsseite ist die Handhabung über Bluetooth erläutert. Die Puppe funktioniert mittels App, die ihre Daten kabellos aus dem Internet abruft, sie kann auf eine eigene Datenbank zurückgreifen. Sie "lernt" dabei dazu, indem sie alles speichert, was ihr erzählt wird. So hört Cayla je nach dem, wohin sie gerade von der "Puppenmutter" hingetragen wird, alles mit. Dazu gehört eben auch, was nicht für den Speicherchip gedacht ist: ein Streit zwischen Mutter und Vater, Gespräche über Alkoholsucht, Sex, Geldprobleme und anderes. Wird Cayla zum Beispiel gefragt, ob das Kind geschlagen vom Vater wird, kann die Antwort auch Ja bedeuten, oder es kommt ein Seitensprung heraus.

Die Bundesnetzagentur warnt eindringlich: "Ohne Kenntnis der Eltern können die Gespräche des Kindes und anderer Personen aufgenommen und weitergeleitet werden. Über das Spielzeug könnte auch ein Unternehmen das Kind oder die Eltern individuell mit Werbung ansprechen." Das Problem ist die Bluetooth-Verbindung zwischen Puppe und Smartphone oder Tablet - sie ist nicht gesichert. Unbefugte können sich so einklinken und die Gespräche abhören.

Alle gesammelten Informationen leitet die Puppe unmittelbar an eine Firma in Amerika weiter - daher die Bezeichnung Abhörstation. Was viele der Käufer nicht wissen: Hinter den Puppenaugen verstecken sich sendefähige Kameras oder Mikrofone. Damit wird Privatsphäre ausgehöhlt. "Es geht hier zugleich um den Schutz der Schwächsten in der Gesellschaft", so Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.

Spielzeug, das sich für heimliche Bild- oder Tonaufnahme eignet, ist in Deutschland verboten. Erste Spielzeuge dieser Art sind auf Betreiben der Bundesnetzagentur bereits im Zusammenwirken mit Händlern vom deutschen Markt genommen worden. Jetzt hat es die Puppe Cayla getroffen. Sie steht auf dem Index.

69,99 Euro kostete das kleine Mädchen mit der Jeansjacke in dem Oranienburger Spielzeugladen. Seit mehr als zwei Jahren wurde sie dort bis Dienstag angeboten. Vorher stand sie neben den vielen anderen Puppen. "Viele haben wir nicht davon verkauft", sagt eine Verkäuferin über Cayla. Sie regt sich darüber auf, dass so eine Abhörtechnik in die Puppe eingebaut wurde. "Ich finde das bedenklich. Das gehört in kein Kinderzimmer."

Die Bundesnetzagentur handelt als reine Verwaltungsbehörde. Ob sich jemand im Zusammenhang mit den verbotenen Spionagegeräten strafbar gemacht hat, entscheiden allein die Strafverfolgungsbehörden in jedem Einzelfall. Die Agentur ist die zuständige Behörde zur Durchsetzung des Verbotes von Spionagegeräten.