Veltens neue Farbtupfer

Velten (HGA) Die Flyer für die Eröffnung des Kommunikationszentrums an der Viktoriastraße sind bereits gedruckt und werden fleißig verteilt: Am 9. September - also zwei Wochen vor der Bürgermeisterwahl - sollen alle Klassenzimmer möbliert, die Bibliothek bestückt und der Kultursaal für den großen Auftritt bereit sein.

Noch bedarf es einer gehörigen Portion Fantasie, um sich geschäftiges Leben zwischen den bislang kahlen Wänden vorstellen zu können. Andererseits: Die Arbeiten im Inneren sind schon so weit gediehen, dass der Besucher bereits eine Ahnung davon bekommt, wo sich einmal Schüler tummeln, wo Lehrer tagen und wo sich Veltener zum Kulturgenuss treffen werden.

Letzterer wird im Erdgeschoss stattfinden. Der große Mehrzwecksaal wird über eine Bühne verfügen und kann per Trennwand verkleinert werden. "Während in einem Teil die Schüler beim Mittagessen sitzen, können dank des erhöhten Schallschutzes gleich hinter der Trennwand Besucher einer Lesung lauschen", erläutert Angela Petzi. Die Architektin vom Büro Petzi&Petzi ist sozusagen die Chefin der Baustelle. Und deren beste Kennerin. Vor ihrem inneren Auge dürften bereits die kräftigen Rottöne und die in Orange gesetzten Akzente erstrahlen, mit der in der künftigen Bibliothek Farbtupfer gesetzt werden. Ihre Kollegin Sonja Schmidtmann blättert in einem kleinen Katalog, der es auch dem ungeübten Baustellen-Auge erlaubt, sich das Innere der Bücherei vorzustellen. Medienboxen, Sessel und die Möbel für die Spielkonsolen erstrahlen in Rot. Dazwischen sind gleichfarbene bequem wirkende Liegen zu sehen, die fürs Lesevergnügen durchaus das heimische Sofa ersetzen können. Wer übrigens seine Bücher gern um Mitternacht abgeben will, hat auch dazu die Möglichkeit. Es wird einen von außen zu erreichenden Rückgabeautomaten geben.

Einmal die Treppe hoch in den Schulbereich, und schon gibt's einen Farbwechsel. Das künftige freundliche Grün des Fußbodenbelags wurde mit Bedacht gewählt, knüpft es doch an den Namen des Nutzers an, der Linden-Grundschule. Laut Petzi sind bereits alle Möbel bestellt.

Dass nicht nur farblich, sondern auch inhaltlich neue Akzente gesetzt werden, verrät ein Gang durch die auch hier noch kahlen Räume, die von der lichtdurchfluteten Galerie aus zu erreichen sind. So bietet eine Lernküche für die Arbeitsgemeinschaft Kochen bis zu zwölf Schülern die Möglichkeit, sich an Topf und Pfanne zu üben. Auch auf die nach modernsten Maßstäben ausgestatteten Kabinette für Kunsterziehung, Musik und Physik dürften sich Lehrer und Schüler schon freuen.

Besonders an so regnerischen Tagen wie derzeit werden alle in der Lindengrundschule den notwendigen Gang über den Hof verfluchen, um von einem zu anderen der beiden alten Gebäude zu gelangen. Künftig fungiert der Neubau als verbindendes Element der - literarisch gesprochen - Königskinder, die bislang nicht zueinander kommen konnten. Durch das unterschiedliche Höhenniveau steigt der gläserne Gang zu Haus I (Richtung Viktoriastraße) leicht an.

Nicht nur im Inneren, auch an der Außenfassade wird auf Kontraste gesetzt. Im Gegensatz zu den Bestandbauten wird statt dem für Velten typischen gelben auf schwarzen Klinker gesetzt. "Gelbe Steine nachbrennen zu lassen, war zu teuer. Industrieller gelber Klinker wirkt nicht", argumentierte Angela Petzi. Auch hier setzt Velten seinen neuen Werbeslogan also postwendend in die Tat um: Tradition trifft Moderne.