Dreikampf um Silber entbrannt

Fehrbellin (RA) Beide Ruppiner Bundesligisten der Bohlekegler haben am kommenden Wochenende Heimvorteil. Zwei Punkte trennen nach 16 der 22 Spieltage in der 1. Liga die Teams auf Rang zwei bis vier. Auf dem Silberrang liegt zurzeit Rekordmeister Rivalen Hannover. Zwei Punkte dahinter folgen der SV 90 Fehrbellin sowie Vizemeister Union Oberschöneweide. Gold ist dem Kieler Ausnahmeteam nicht mehr zunehmen.

An diesem Wochenende findet nun der drittletzte Doppelspieltag der Saison statt. Das 90er Sextett hat gegenüber den ärgsten Rivalen aus Hannover und dem Hauptstadtclub Union den Vorteil, noch vier Spiele auf seiner heimischen Bahn austragen zu können. Die anderen beiden Medaillengewinner des Vorjahres spielen dagegen nur noch zwei Partien zu Hause.

Am Sonnabend kommt es auf der Fehrbelliner Kegelbahn zum Spitzenspiel. Das 90er Sextett hat ab 13 Uhr die Hannoveraner zu Gast. Klare Zielstellung der Heimmannschaft ist der Dreier. Dann wäre sie wieder auf dem heiß umkämpften Silberrang. Die Niedersachsen mussten beim Hinspiel den 90ern nach einem spannenden Kampf den Zusatzpunkt überlassen. Nun will Hannover diesen zurück erobern.

Am Sonntag kommt um 10 Uhr der Tabellensechste LTS Bremerhaven in die Rhinstadt. Die Kegler von der Nordseeküste liegen fünf Zähler hinter dem Fehrbelliner Sextett. Auch in diesem Spiel will das Team um Kapitän Dirk Sperling die weiße Weste zu Hause behalten. Auch hier muss jeder seine Leistung abrufen. Mit Jens Kohlenberg und Boris Kölpin haben die Nordseestädter zwei spielstarke Kegler in den Reihen, die an einem guten Tag jeder Heimmannschaft das Leben schwer machen können.

Am Sonnabend geht es für den BBC gegen den Tabellendritten der 2. Liga SG Michendorf/Seddin und am Sonntag gegen den Zweiten, den KSC Ilsenburg. Beide Teams haben in dieser Saison schon einige Punkte in fremden Gefilden gesammelt. Ilsenburg punktete sogar in sechs von sieben Auswärtsspielen. Die Neuruppiner wollen den Gästen keine Punkte überlassen. Bei zwei 3:0-Siegen könnten sie noch in den Kampf um den dritten Tabellenplatz eingreifen. In den vergangenen beiden Jahren schaffte es nur Ilsenburg einmal, einen Zähler aus Neuruppin mit auf den Heimweg nehmen. Zum heutigen Stand steht den Fontanestädtern um Mannschaftsleiter Axel Fischer der Stammsechser zur Verfügung.