Provisorischer Parkplatz kommt

Elstal (MOZ) Am Bahnhof in Elstal sollen neue Park & Ride-Kapazitäten geschaffen werden. Die bislang zur Verfügung stehenden 100 Stellplätze reichen nicht mehr aus. Wie Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) bestätigte, sei der Bedarf so hoch, dass weitere rund 60 Parkplätze entstehen sollen, und zwar zunächst provisorisch auf einem rund 1.800 Quadratmeter großen Streifen, der mit Naturstein geschottert werden soll.

Zuvor hatte bereits der Ortsbeirat Elstal auf die Problematik für Pendler, die ansonsten teils wild parken, hingewiesen. Weil die Entwicklung in dem Wustermarker Ortsteil ohnehin mit Blick auf Bauvorhaben und einhergehendem Bevölkerungswachstum rasant verläuft, will die Verwaltung nun handeln. Die Zwischenlösung soll für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren gelten, solange, bis die P&R-Anlage am Bahnhof Elstal abschließend im Rahmen der Entwicklung des Bahn-Technologie-Campus in der notwendigen Größe hergestellt sein werde.

"Ich denke, so werden wir zunächst zurecht kommen", betonte Schreiber, der die Gemeindevertreter am Dienstagabend über die Pläne in Kenntnis gesetzt hatte.