Gute Laune bei "Immer wieder sonntags"

Eisenhüttenstadt (MOZ) Keinen freien Sitzplatz und viel gute Laune gab es am Mittwochnachmittag im Friedrich-Wolf-Theater. Volksmusiker Stefan Mross machte mit seiner erfolgreichen Tournee "Immer wieder sonntags - unterwegs" Station in Eisenhüttenstadt und begeisterte von Beginn an die Zuhörer.